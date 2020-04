The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2020



ISIN Name



CA6890071021 OTIS GOLD CORP.

CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 20

IM00B1WSL611 PME AFRICAN INF. DL-,01

LU0599612685 OSS.US M.V.ESG NRUE 1CEO

