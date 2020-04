Der Erholung des DAX ist in einer Hinsicht gebrochen: Eine bärische Keilformation (Rising Wedge) wurde nach unten durchstoßen. Aber ist dieses Instrument der Technischen Analyse auch wirklichen Signalchrakter? Weitere Themen der Sendung: 1) Kollabierter Ölmarkt: Die Geburtsstunde eines neuen, langen Aufwärtstrends? Unabhängig davon weist gerade die Sorte WTI aktuell eine besonders seltene Konstellation auf. 2) "Sell in May": Unterscheidung nach Börsensituation historisch sinnvoll 3) Shop Apotheke: ...

