Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich dafür ausgesprochen, die Wirtschaft in Deutschland nach dem flächendeckenden "Lockdown" behutsam wieder hochzufahren. Die Zahlen von Volkswagen für das erste Quartal waren gut. Die Aktie bleibt im Auto-Sektor erste Wahl.Allzu lange abwarten dürfe man nicht dabei, die Wirtschaft wieder hochzufahren, sagte VW-Manager Diess am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Sicher können wir noch durchhalten", meinte Diess zu einem Zeitraum von einigen Wochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...