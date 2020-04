MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Lohn für Unternehmer:



"Schnell musste es gehen, bei den Hilfen für die Wirtschaft. In dieser Situation erkennt man am besten, wie gut sich die Ministerien auskennen. Wie es bei den vielen kleinen Unternehmern in Deutschland zugeht, scheint im Bundes-Wirtschaftsministerium nicht bekannt zu sein. Dass zum Beispiel ein Friseur oder Handwerksmeister zwei, drei oder mehr Arbeitsplätze schafft, aber oft auch nicht mehr verdient als ein mittlerer Angestellter. Jetzt wird ihm empfohlen, Hartz IV zu beantragen, während seine Mitarbeiter bis zu 87 Prozent Kurzarbeitergeld vom Staat bekommen. Es ist gut, kleinen Unternehmen zu helfen, die laufenden Kosten ihres Unternehmens zu tragen. Aber der Chef ist oft der wertvollste Teil des Unternehmens und die wenigsten haben ausgesorgt. Zweierlei Maß: Große Firmen kassieren Milliarden Staatshilfe und zahlen ihren Aktionären gleichzeitig Dividende, ihren Managern Top-Gehälter. Der Friseurmeister fordert zu Recht wenigstens 1200 Euro zum Leben."/ra/DP/he