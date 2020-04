Die Virologen werden nicht müde, vor einer zweiten Corona-Welle zu warnen. In Deutschland seien viele Todesfälle verhindert worden. Aber: "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Freitag in Berlin. Also noch viele Monate stayathome? Das sollte die Nutzerzahlen von Disney+ stark antreiben.Corona hat den Disney-Konzern hart getroffen. Filmproduktionen in Hollywood liegen auf Eis, Kinos und Themenparks haben geschlossen. Trotzdem hält sich die Disney-Aktie ...

