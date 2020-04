Aktie: Delivery Hero-Aktie bricht aus

Anzeige / Werbung

Als "Aktie für Zuhause" hat Delivery Hero sich erfolgreich gegen den Corona-Crash gestemmt. Zudem betreibt das MDAX-Unternehmen eine mehrgleisige Strategie, um weiter wachsen zu können. "Zusätzlich zu den Restaurantbestellungen über unsere Partner können Kunden in 21 Märkten in den Regionen MENA, Asien-Pazifik und Lateinamerika nun auch Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte auf den lokalen Liefer-Apps finden", hatte Delivery Hero kürzlich bekannt gegeben.

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Außerdem ist das Unternehmen bestrebt, seine internationale Expansion voranzutreiben und hat in Südkorea Woowa zugekauft, die in der Heimat und in Vietnam einen der größten Lieferservices unterhalten. Damit will Delivery Hero in Asien expandieren, wo bisher rund 30 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden. Bisher ist der Nahe Osten und Nordafrika die stärkste Region mit einem Umsatzanteil von 50 Prozent.

Rekordhoch im Visier

Die Aktie von Delivery Hero hat sich in der Corona-Krise gut gehalten und klettert aktuell sukzessive nach oben. Seit dem Tief Mitte März konnte der Titel immerhin kräftig um mehr als 40 Prozent zulegen. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben. Der Widerstand bei 73 Euro ist geknackt und die Aktie nach oben ausgebrochen. Der Titel bewegt sich allmählich auf das Rekordhoch bei über 81 Euro zu, das am 13.2.2020 erreicht wurde.

Enthaltene Werte: DE000A2E4K43