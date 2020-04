CHICAGO (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing will doch nicht den brasilianischen Rivalen Embraer übernehmen. Der Kauf von vier Fünfteln des Verkehrsflugzeug- und Service-Geschäfts von Embraer für 4,2 Milliarden Dollar sei an erfolglosen Verhandlungen gescheitert, teilte Boeing am Samstag mit.



Boeing erwähnt die Corona-Krise in der Meldung nicht. Doch klar ist, dass der Virus dem Geschäft der Flugzeughersteller heftig zusetzt, mit ungewissen langfristigen Folgen./fba

