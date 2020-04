Die Zentralbanken der Welt greifen gegenwärtig in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in das globale Finanzgeschehen ein und sorgen damit für extreme Verzerrungen am Markt. Vielen Ökonomen zufolge ist dies jedoch der völlig falsche Ansatz.? FED und EZB überschwemmen die Märkte mit billigem Geld ? "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen." ? Inflationsrisiko steigt enorm Deutsche Bank Securities, Torsten Slok, dass die Bilanz der US-Notenbank bald die 7-Billionen-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...