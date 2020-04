An der Aktie von Zoom (WKN: A2PGJ2) scheiden sich gegenwärtig die Geister. Es gibt einerseits einige Sicherheitsbedenken bei dem Unternehmen. Andererseits auch eine gigantische Chance in einer Zeit, in der Meetings und Konferenzen über digitale Plattformen abgewickelt werden müssen. Wie groß jetzt die Chance ist, das zeigen aktuelle Nutzerzahlen, die rasant explodiert sind. Aber auch Sicherheitsbedenken sind vorhanden. Aber welchen Fokus sollte man als Investor in diesen Tagen wählen? Eine spannende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...