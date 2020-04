BioNTech erhielt in dieser Woche die Zusage, ihren Corona-Impfstoff in einer klinischen Studie zu testen! Ende April soll es losgehen. Dann darf die deutsche Biotech-Hoffnung den Impfstoff BNT 162 an insgesamt 200 Freiwilligen zwischen 18 und 55 Jahren testen. Die strategischen Partnerschaften mit Fosun Pharma aus Shanghai und dem US-Giganten Pfizer haben sich also gelohnt, zumal es jetzt um eine "globale Lösung" gehe, so der CEO Ugur Sahin.

