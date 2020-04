Liebe Freunde von Feingold Research, wie wählt man Aktien aus, wie ergibt sich ein Trade, was macht man im "news Trading", welche technischen Anlaysemittel sind sinnvoll, wie nutzt man Sentiment und wie handelt man so komplexe Märkte wie gegenwärtig - pro oder antizyklisch? Wir freuen uns schon sehr auf unseren ersten LIVE-Tradingtag mit Euch an dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...