Straubing (ots) - Bei jenen, die durch die Restriktionen direkt und massiv betroffen sind, wächst die Verärgerung. Da sind Eltern, die nicht wissen, wohin mit ihren Kindern. Wirte, die sich fragen, warum Friseure bald wieder öffnen dürfen, sie aber nicht. Viele, die nach wenigen Wochen vor den Trümmern dessen stehen, was in Jahren oder gar Generationen aufgebaut wurde (...). Es gibt andere, die Verschwörungstheorien anhängen oder die dem Staat per se misstrauen und die glauben, dass Corona nur ein Alibi ist, Bürgerrechte zu schleifen. (...) Umso wichtiger ist, dass die Politik ihr Vorgehen immer wieder begründet. Und Widersprüche auflöst. Erklärt, warum Regierungen ihre Meinung ändern und beispielsweise das Tragen von Masken, das zunächst als sinnlos galt, ab diesem Montag sogar Pflicht ist.



