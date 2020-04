Die Quartalsberichtssaison im zuletzt arg gebeutelten Ölsektor nimmt in den nächsten Tagen weiter an Fahrt auf. Auch die britische BP plc. wird in Kürze ihr Zahlenwerk für das März-Quartal veröffentlichen. So unmittelbar vor den Zahlen ist von Optimismus oder gar großer Euphorie nichts zu spüren. Vielmehr üben sich die Marktakteure in Zurückhaltung. Spätestens am 28.04. (Tag der Veröffentlichung) ...

