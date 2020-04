Halle (ots) - Sturm, Dürre und Käferbefall schädigen die Wälder in ganz Sachsen-Anhalt bereits seit 2018 massiv. Besonders betroffen ist der Harz. Doch anders als Bauern gelten Waldbesitzer nicht als systemrelevant. Zusätzliche Hilfen in größerem Umfang wurden lange Zeit verwehrt - auch von Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). Programme zum Waldschutz wurden erst nach massiven Protesten der Waldbesitzer erweitert. Notwendig ist ein intensives Waldmanagement. An welchen Standorten haben bestimmte Baumarten künftig noch eine Chance? Forstwissenschaftler haben dazu schon detaillierte Pläne erstellt. Die müssten jetzt umgesetzt werden.



