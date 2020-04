Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, suchte am 23. April auf dem regionalen Wochenmarkt in Kleinmachnow das Gespräch mit den Anbietern. Auch, um zu verdeutlichen, wie systemrelevant die regionale Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln gerade in Zeiten der Pandemie und großer Einschränkungen für unsere Bevölkerung...

