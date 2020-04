KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu China/Corona:



"Die Kontaktaufnahme chinesischer Diplomaten mit deutschen Bundesbeamten fällt unmissverständlich in die Kategorie Einflussnahme. Ganz unabhängig vom Erfolg der chinesischen Besucher in deutschen Ministerien zeigt sich hier, wie nötig eine strategische Neubewertung der deutschen und europäischen Beziehungen zu China ist. Wenn deutsche Diplomaten in chinesischen Ministerien für Transparenz und Aufklärung in Wuhan würben, wäre das ein Skandal. Denn Aufklärung hat schon immer Macht bedroht. Solange China sein wachsendes wirtschaftliches Gewicht unverhohlen für politische Einflussnahme nutzt, sollte eine staatsnahe Firma wie Huawei keinerlei Einfluss auf sicherheitskritische Infrastruktur in Deutschland nehmen dürfen. Höchste Zeit auch in Berlin für Klarheit und Wahrheit."/ra/DP/he