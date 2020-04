FREIBURG (dpa-AFX) 'Badische Zeitung' zum Recht auf Homeoffice



Dass es grundsätzlich Regelungsbedarf gibt, steht außer Frage. Wer bezahlt die technische Ausrüstung? Wie wird die Arbeitszeit erfasst? Und: Darf ich Heimarbeit ablehnen? Dass in der aktuellen Situation viele zuhause arbeiten, heißt ja nicht, dass alle davon begeistert sind. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim ist jedenfalls dazu angetan, die momentane Begeisterung zu dämpfen. Heimarbeiter sitzen länger vor dem Bildschirm als ihre Kollegen im Büro. Frauen im Homeoffice kümmern sich mehr um die Kinder, als wenn sie im Büro sind. Heimarbeit könnte also auch alte Rollenmuster verstärken./ra/DP/zb