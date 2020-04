NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gouverneur des besonders von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaates New York hat einen stufenweisen Plan für die Rückkehr zur Normalität angekündigt. "Wir wollen die Wirtschaft wieder hochfahren", sagte Andrew Cuomo am Sonntag bei seiner täglichen Pressekonferenz, "aber wir müssen dabei behutsam und intelligent vorgehen." Firmen sollen zum Beispiel sicherstellen, dass in ihren Büros und Fabriken Abstandsregeln eingehalten werden können und dass sie genügend Atemmasken für ihre Angestellten haben.



In weniger betroffenen Teilen des Bundesstaats könnten die ersten Unternehmen ab 15. Mai öffnen, sagte Cuomo - vorausgesetzt, die Lage bessere sich weiterhin. Zunächst sollen Bauarbeiter und Fabrikangestellte in ihre Jobs zurückkehren. Besonders schwierig wird die Öffnung Cuomo zufolge in der dicht besiedelten Millionenmetropole New York City werden. Dort hatte sich das neuartige Coronavirus deutlich schneller als in anderen Städten der USA verbreitet.



Am Höhepunkt der Epidemie starben im Bundesstaat New York täglich fast 800 Menschen, am Samstag fiel die Zahl der Toten nun unter 400. Cuomo fürchtete aber, dass sich das wieder ändern könnte, falls der Lockdown zu schnell enden sollte. "Machen wir jetzt einen Fehler", sagte er, "dann verspielen wir womöglich alle Erfolge."/beu/DP/zb