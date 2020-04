Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

SPD-Fraktionschef gegen stille Beteiligung an Lufthansa

In der Debatte über staatliche Unterstützung für die Lufthansa lehnt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich eine stille Beteiligung des Bundes ab. "Wenn Unternehmen wie Lufthansa aus Steuergeldern Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen, müssen auch Mitspracherechte für den Bund gewährleistet sein

Koalitionsstreit um Staatseinfluss bei Lufthansa

In der Großen Koalition gibt es Streit über ein milliardenschweres Rettungspaket für die in der Coronakrise schwer gebeutelte Lufthansa. "Sollte der Staat sich direkt beteiligen und Politiker Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen nehmen, dann muss das sehr gut begründet werden. Ich habe bislang noch von keiner solchen Begründung gehört", sagte Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann.

Dt Bank expandiert in den Bereich Zahlungsabwicklung

Die Deutsche Bank will laut Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ihre Stellung im Zahlungsverkehr ausweiten. Damit dringe die Bank stärker in das Geschäftsgebiet von Unternehmen wie Wirecard vor.

Daimler: China läuft und Deutschland läuft an

Daimler hat im März in China wieder etwa 50.000 Fahrzeuge absetzen können. "Das stimmt uns zuversichtlich", sagt Produktions-Vorstand Markus Schäfer. Ab Montag sollen bei Daimler in Deutschland wieder Autos vom Band rollen.

Continental: Auch nach der Krise weniger Dienstreisen

Der Automobilzulieferer Continental will positive Erfahrungen aus der Krise auch in der Zeit nach Corona nutzen. "Bei Continental dürften auch in Zukunft weiter viele Dienstreisen ersetzt werden durch Videokonferenzen und Telefonschaltungen rund um die Welt" sagte Personalvorständin Ariane Reinhart.

Bayer: Corona verzögert Glyphosat-Verhandlungen

Wegen der Corona-Krise verzögern sich die Vergleichsverhandlungen bei den Glyphosat-Klagen gegen den Bayer-Konzern. "Durch die Corona-Krise verzögern sich die Vergleichsverhandlungen, aber das Unternehmen engagiert sich weiterhin konstruktiv in der Mediation", sagte Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning.

VW attestiert Tesla überlegene Software-Kompetenz

Der VW-Konzern attestiert Tesla überlegene Software-Kompetenz und will den kalifornischen E-Autopionier mit einem Aufholplan angreifen. "Was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, sind die Fähigkeiten bei den Assistenzsystemen", zitiert die Automobilwoche VW-Chef Herbert Diess aus einem VW-internen Webcast.

