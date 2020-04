Gefürchtet, gehasst - aber auch ein wichtiger Baustein zur Schaffung effizienter Märkte? Die Aktivitäten von Shortsellern werden vom Rest des Marktes seit jeher ebenso aufmerksam wie kritisch beäugt. Eine aktuelle Liste zeigt, welche Aktien am deutschen Aktienmarkt derzeit am stärksten im Visier der Leerverkäufer stehen. Darunter finden sich viele alte Bekannte, aber auch einige echte "Neueinsteiger".Die aktuelle Liste von Aktien, deren Streubesitz-Anteil am stärksten an Leerverkäufer verliehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...