Sehr geehrte Damen und Herren, der DAX 30 schloss am Freitag bei 10.336 Zählern. Damit außerhalb des "Keil in Trendrichtung" und deutlich unterhalb der immens wichtigen 10.791. Das Wochenminus betrug damit 2,7 Prozentpunkte. In dieser Woche wird rund ein Drittel der 30 DAX-Konzerne seine Quartalszahlen veröffentlichen. Große Jubelstürme sind dabei kaum zu erwarten. Es ist nach wie vor wahrscheinlich, dass sich tatsächlich ein ähnliches charttechnisches Muster wie bei der Finanzkrise der Jahre 2008 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...