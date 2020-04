Orascom Development Holding AG: schliesst das Jahr mit einer soliden operativen und finanziellen Bilanz ab, erreicht alle Ziele für das Geschäftsjahr 2019 und verzeichnet Netto-Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 483.9 Millionen.EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Orascom Development Holding AG: schliesst das Jahr mit einer soliden operativen und finanziellen Bilanz ab, erreicht alle Ziele für das Geschäftsjahr 2019 und verzeichnet Netto-Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 483.9 Millionen.27.04.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ODH ("Orascom Development Holding") (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht.Orascom Development Holding schliesst das Jahr mit einer soliden operativen und finanziellen Bilanz ab, erreicht alle Ziele für das Geschäftsjahr 2019 und verzeichnet Netto-Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 483.9 Millionen.Highlights- Der Gesamtumsatz stieg um 33.2% auf CHF 453.3 Millionen gegenüber CHF 340.3 Millionen im Vorjahr.- Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 74.3 Millionen, ein Anstieg um 5.7% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 70.3 Millionen.- Der Nettoverlust sank um 31.8% auf CHF 31.3 Millionen gegenüber CHF 45.9 Millionen in 2018 (adjusted).- Flüssige Mittel am Bilanzstichtag in Höhe von CHF 186 Millionen, dank verbesserten Resultaten und erfolgreicher Anleihenemission.- Erneuter Netto-Immobilienverkaufsrekord mit einem Anstieg um 140.3% auf CHF 483.9 Millionen.- Baubeginn für ein neues 5-Sterne-Hotel mit 400 Zimmern in Hawana Salalah, Oman, dass die Mindestbauverpflichtungen erfüllen und die Landbank im Oman sichern wird.- Beschleunigte Monetarisierung der Landbank in Q1 2020, beginnend mit drei Schulentwicklungsabkommen in O West, Ägypten, die zu einer Cash-Generierung von CHF 19.2 Millionen führten.- Rasche Vorsichtsmassnahmen im Rahmen der Ausbreitung von Covid-19 ergriffen, die es der Gruppe ermöglichten, die flüssigen Mittel zu bewahren.Altdorf, 27. April 2020 - Orascom Development Holding (ODH) setzte ihre Strategie erfolgreich um und erzielte im Geschäftsjahr 2019 weiterhin gute operative und finanzielle Ergebnisse. Der Umsatz erreichte CHF 453.3 Millionen, ein Wachstum von 33.2% gegenüber den CHF 340.3 Millionen im Geschäftsjahr 2018, womit das Umsatzziel von CHF 400.0 Millionen um 13.3% übertroffen wurde. Der Bruttogewinn stieg um 4.9% auf CHF 114.1 Millionen (GJ 2018: CHF 108.7 Millionen) und das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 5.7% auf CHF 74.3 Millionen (GJ 2018: CHF 70.3 Millionen). Das EBITDA stieg um 19.1% auf CHF 55.5 Millionen (GJ 2018 angepasst: CHF 46.6 Millionen). Der Nettoverlust von ODH verringerte sich um 31.8% auf CHF 31.3 Millionen (GJ 2018 angepasst: CHF 45.9 Millionen). Zum Nettoverlust trugen hauptsächlich (i) der Anteil von ODH an den Verlusten (CHF 15.7 Millionen) von Andermatt Swiss Alps (ASA), dem grössten assoziierten Unternehmen der Gruppe, und (ii) Vorsichtsmassnahmen mit zusätzlichen einmaligen Wertberichtigungen (CHF 21.5 Millionen) bei. Bei diesen Verlusten handelt es sich um nicht liquiditätswirksame Posten, die keine Auswirkungen auf den Cash-Flow des Konzerns haben.ODH hat mit der SIX Exchange Regulation AG eine Vereinbarung bezüglich Buchhaltungsfehler in der Jahresrechnung 2018, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft "Royal" entstanden sind, abgeschlossen. Anstelle der Übertragung der Neubewertungsreserve in Höhe von CHF 8.5 Millionen bei der Re-klassifizierung des "Royal" Gebäudes von eigengenutzter Liegenschaft zu Renditeliegenschaften wurde der Betrag fälschlicherweise in die Erfolgsrechnung des Geschäftsjahrs 2018 integriert. Als Teil der Vereinbarung hat sich das Unternehmen verpflichtet, diesen Fehler in seiner heute veröffentlichten Jahresrechnung 2019 zu korrigieren, was unter anderem zu einer Erhöhung des Verlusts für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 37.4 Millionen auf CHF 45.9 Millionen und zu einer Verringerung des Gewinns pro Aktie von 1.05 CHF auf 1.26 CHF führte. Die Cash-Position des Unternehmens und das gesamte im Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Eigenkapital waren davon nicht betroffen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine Spende von CHF 30,000 an die IFRS-Stiftung zu tätigen.Erwähnenswert ist zudem, dass die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 die Tamweel Group, Citadel Azur, Royal und Club Azur Hotels einschlossen, die im Laufe des Geschäftsjahres 2018 veräussert wurden. Wenn man die Zahlen um die Einnahmen aus diesen Veräusserungen normalisiert (pro forma), wären der Umsatz des Geschäftsjahres 2019 um 43.9% auf CHF 453.3 Millionen (Geschäftsjahr 2018:CHF 315.1 Millionen) gestiegen, das bereinigte EBITDA wäre um 30.8% auf CHF 74.3 Millionen (Geschäftsjahr 2018: CHF 56.8 Millionen) gestiegen und der Nettoverlust wäre um 40.6% gegenüber CHF 52.7 Millionen im Geschäftsjahr 2018 zurückgegangen. Die Gruppe schloss das Jahr mit einem soliden Cash-Bestand von CHF 186.0 Millionen. ODH platzierte erfolgreich seine erste fünfjährige Anleihe in Höhe von CHF 100 Millionen, mit einem Coupon von 3.25%. Die Forderungen stiegen weiter an und erreichten einen Saldo von CHF 154.7 Millionen, was einem Wachstum von 11.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Nettoverschuldung belief sich zum Ende des Geschäftsjahres 2019 auf CHF 243.9 Millionen, und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit stieg um 44.0% auf CHF 80.9 Millionen (Geschäftsjahr 2018: CHF 56.2 Millionen).Gruppe Hotels: Erhöhte Einnahmen, verbesserte Produktattraktivität Dank der Erhöhung von Qualitätsstandards und verbesserter Produktattraktivität zur Beschleunigung der Verkäufe erzielten die Hotels der Gruppe ein beträchtliches Wachstum der Einnahmen und operativen Gewinne. Zudem unterstützte die positive Entwicklung der Tourismusindustrie in Ägypten und im Oman das Geschäft. Im Geschäftsjahr 2019 stiegen die Umsätze der Hotels um 7.9% von CHF 156.5 Millionen auf CHF 168.8 Millionen. Trotz Verlusten im Zusammenhang mit der Aufwertung des ägyptischen Pfunds gegenüber ausländischen Währungen verzeichnete das Hotelsegment im Jahresvergleich ein Wachstum des Bruttogewinns um 4.9%, von CHF 59.5 Millionen CHF 62.4 Millionen. Das EBITDA des Segments erreichte CHF 45.4 Millionen. Das EBITDA der Hotels wurde durch drei Entwicklungen beeinflusst: 1) Wechselkursverluste aufgrund der Aufwertung des ägyptischen Pfunds gegenüber ausländischen Währungen, 2) die kürzere Khareef-Saison im Oman, die sich auf die Gewinnspanne der Hotels auswirkte, und 3) die Royal & Club Azur Hotels in Makadi, die im Laufe des Jahres 2018 vermietet wurden, wobei der Mietertrag unter dem Strich als reines EBITDA zu Buche schlug, bis die Hotels im vierten Quartal 2018 verkauft wurden. Bei Normalisierung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 um die Einnahmen der Veräusserungen (Citadel Azur, Royal Azur und Club Azur-Hotels), wäre der Umsatz des Segments im Berichtsjahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 12.5% gestiegen.Gruppe Immobilien: Umsatzziel des Jahres erreicht Die Netto-Immobilienverkäufe erreichten CHF 483.9 Millionen, ein Wachstum von 140.3% gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde sowohl der Rekord von CHF 201.4 Millionen aus 2018 und das Ziel für das Geschäftsjahr 2019, das zwischen CHF 445 und 470 Millionen lag, übertroffen. Das Wachstum bei den Neuverkäufen wurde durch die starke Nachfrage in allen Destinationen getrieben. Zwei Faktoren waren wichtig: einerseits die Anzahl verkaufter Einheiten, die um 102.4% von 839 auf 1'698 zunahm und andererseits die Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise pro Quadratmeter in allen Destinationen. O West leistete weiterhin den größten Beitrag zu den Neuverkäufen (52.8%), gefolgt von El Gouna (26.6%), Oman (8.8%), Lustica Bay (6.6%) und Makadi Heights (4.9%). Der Umsatz im Segment Immobilien stieg um 83.6% auf CHF 232.5 Millionen (GJ 2018: CHF 126.6 Millionen) aufgrund des erhöhten Baufortschritts in allen Destinationen, zusätzlich zum ausgewiesenen Landanteil für die verkauften Einheiten in O West. Das EBITDA nahm weiter zu und verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 ein Wachstum von 76.5% auf CHF 75.2 Millionen (GJ 2018: CHF 42.6 Millionen). Die gesamten abgegrenzten Einnahmen aus Immobilien, die bis 2023 noch zu verbuchen sind, stiegen um 108.3% und erreichten CHF 490.8 Millionen gegenüber CHF 235.6 Millionen im Vorjahr, und die gesamten Forderungen aus dem Immobilienportfolio stiegen um 108.8% auf CHF 611.7 Millionen gegenüber CHF 293.0 Millionen vor einem Jahr, begünstigt durch das starke Wachstum der Neuverkäufe im Jahresvergleich.Gruppe Destination Management: kontinuierliches Wachstum mit Skalierbarkeit, mehr wiederkehrenden Einnahmen Das Segment Destination Management wuchs weiter und sicherte der Gruppe weitere wiederkehrende Einnahmequellen. Der Umsatz erhöhte sich um 39.9% auf CHF 50.5 Millionen gegenüber CHF 36.1 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg war das Ergebnis eines reichhaltigen Veranstaltungskalenders in den verschiedenen Reisezielen und der Verbesserung der Qualität und Rentabilität der Dienstleistungen und Einrichtungen. Im Jahr 2019 näherten sich weitere Destinationen der kritischen Masse, zuerst Oman und dann Montenegro.Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:Veränderungen in der Geschäftsleitung Mit grosser Trauer musste sich ODH von seinem CEO Khaled Bichara verabschieden, der am 31. Januar 2020 bei einem Autounfall plötzlich verstarb. "Wir haben einen brillanten und geliebten Menschen verloren, der während seiner Zeit im Unternehmen das Leben so vieler von uns persönlich berührt hat. Im Namen unseres Verwaltungsrats, unseres Managementteams und unserer Mitarbeiter möchten wir der Familie von Khaled unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aussprechen", sagte Samih Sawiris, der am 4. Februar 2020 die Rolle des Executive Chairman übernommen hat, um die Geschäftsleitung für eine Übergangszeit bis zur Ernennung eines neuen CEO zu führen.Samih Sawiris wird einen Interimsausschuss, zu dem Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Mitglieder der Geschäftsleitung angehören, leiten und von diesem unterstützt werden. Zusätzlich zu Samih Sawiris gehören Naguib S. Sawiris (Mitglied des Verwaltungsrats), Jürgen Fischer (Mitglied des Verwaltungsrats), Ashraf Nessim (CFO) und Abdelhamid Abouyoussef (Mitglied der Geschäftsleitung) dem Ausschuss an. Zu den Aufgaben des Ausschusses zählen: (1) Management beaufsichtigen und unterstützen und (2) Ernennung und Einführung eines neuen CEO.Ausblick 2020 Die Aussichten der Branche haben in weiten Teilen der Welt aufgrund von Covid-19 eine dramatische Wende genommen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Kollegen, Gäste, Kunden und der Gemeinden, in denen ODH tätig ist, stehen an erster Stelle, und das Unternehmen ergreift alle möglichen Massnahmen, um eine sichere Arbeits- und Lebensumgebung zu gewährleisten. An allen Reisezielen und Büros gelten hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards, und die Gruppe hat zusätzliche Massnahmen und Vorkehrungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesundheitsbehörden getroffen. ODH vertraut auf die Belastbarkeit und die Fähigkeiten seiner Teams, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen die Branche derzeit konfrontiert ist. Unsere Gedanken sind weiterhin bei den betroffenen Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt während die Gesundheitssysteme auf Covid-19 reagieren.Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass ODH schon früher schwierige und teilweise vergleichbare Situationen durchlebt hatte, in denen es galt, schnell und effizient zu handeln. So gelang es, die Auswirkungen des arabischen Frühlings 2011 und der ägyptischen Revolution 2013 zu überwinden und dabei mit einem Minimum an OPEX erfolgreich zu arbeiten. Mit diesem erworbenen Know-how war ODH bereit, effektiv zu reagieren und schnell die notwendigen Vorsichtsmassnahmen umzusetzen, die es ermöglichen, die Ausgaben zu reduzieren und die Liquidität so lange wie möglich zu erhalten, um die Stabilität der Destinationen der Gruppe zu gewährleisten. Damit können diese ihren Betrieb und die geplanten Investitionen wieder aufnehmen, sobald das Geschäft wieder den vorgesehenen strategischen und finanziellen Zielen der Gruppe entspricht.ODH verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das Immobilien, Hotels, Stadtmanagement, ein Mietportfolio sowie die Land-Monetarisierung umfasst. Für das Geschäftsjahr 2019 betrug der Beitrag der Hotels zum Gesamtumsatz der Gruppe nur 37%, was gegenüber den 46% im Geschäftsjahr 2018 deutlich weniger ist. Die Gruppe geht davon aus, dass dieser Prozentsatz im Jahr 2020 weiter abnehmen wird, und zwar aufgrund des Anstiegs des Ergebnisbeitrags von O West sowie aufgrund der beschleunigten Monetarisierung von Grundstücken. Die Gruppe hat sich durch die Schulentwicklungsprogramme bereits Mittelzuflüsse in Höhe von CHF 19.2 Millionen gesichert. Die rasche Durchführung der Monetarisierung von Land wird der Gruppe helfen, stille Reserven am Markt freizusetzen und zusätzliche Barmittel zur rascheren Entwicklung der Destinationen bereitstellen.ODH bleibt dem materiellen Wachstum des Unternehmens verpflichtet und wird aktiv Möglichkeiten für disziplinierte Ergänzungen des Portfolios prüfen, die die Cash-Generierung weiter stärken werden. "Unsere strategischen Ambitionen bleiben klar - wir werden uns darauf konzentrieren, flüssige Mittel zu generieren, in Gelegenheiten investieren und Kapital an die Aktionäre zurückgeben, und wir werden die Monetarisierung unserer Landbank im Jahr 2020 beschleunigen", sagt Samih Sawiris. Die Gruppe hat bereits spezifische Grundstücke für den Verkauf oder für die Drittentwicklung bestimmter Projekte identifiziert, zu denen unter anderem neue Hotels, Konferenzzentren, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Gewerbeparks und Wasserparks gehören könnten. Es sind Einrichtungen, die im täglichen Leben benötigt werden und den Destinationen mehr Wert verleihen würden, was letztlich ihre Vielfalt erhöhen und den Immobilienverkauf weiter ankurbeln würde.Details zu den Destinationen El Gouna, Rotes Meer Die Hotels in El Gouna setzten ihren Wachstumskurs fort und steigerten den Umsatz um 15.4% von CHF 65.1 Millionen CHF auf CHF 75.1 Millionen. Die Hotels erzielten einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Zimmer um 19.4% von CHF 67 CHF auf CHF 80, begünstigt durch den guten Ruf El Gouna's in den wichtigsten Quellmärkten von ODH und die laufende Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen. Die durchschnittliche Belegungsrate erreichte 81% (GJ 2018: 80%) mit einem Anstieg des durchschnittlichen Zimmerpreises um 22.8% auf CHF 70 (GJ 2018: CHF 57). Auf operativer Ebene führte die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Kostenstrukturen zu einem Anstieg des Bruttogewinns per Zimmer um 8.6%, von CHF 35 CHF auf CHF 38. Im Jahr 2019 verzeichneten die Hotels in El Gouna trotz der Aufwertung des EGP gegenüber ausländischen Währungen einen Gesamtanstieg des Bruttogewinns um 6.6%, von CHF 33.2 Millionen auf CHF 35.4 Millionen. Ein neues 5-Sterne-Hotel mit 100 Zimmern unter dem Namen Casa Cook wurde im November 2019 erfolgreich eröffnet, und ein bestehendes 3-Sterne-Hotel mit 144 Zimmern unter dem Namen Arena Inn wurde renoviert und im August 2019 in Cook's Club umbenannt.Die Nettoimmobilienverkäufe übertrafen das Jahresziel und verzeichneten einen Anstieg um 15.6% auf CHF 128.8 Millionen gegenüber CHF 111.4 Millionen im Vorjahr. Im Laufe des Jahres 2019 fügte die Gruppe neues Inventar in "Ancient Sands Villas" und "Cyan" hinzu, zusammen mit den letzten Ergänzungen bei "Fanadir Marina", einem neuen hochwertigen Apartmentprojekt. Nur die erste Phase des Projekts in Höhe von 29 Millionen USD wurde bereits freigegeben, und der Verkauf verläuft nach Plan. ODH hat erfolgreich die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöht und die Anzahl der verkauften Einheiten reduziert, um das gleiche Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten, für das El Gouna schon immer bekannt war. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter stieg um 33.9% auf CHF 3'013, und die Zahl der verkauften Einheiten ging im Geschäftsjahr 2019 um 28.0% auf 231 Einheiten zurück. Der Immobilienumsatz erhöhte sich um 67.3% auf CHF 106.9 Millionen gegenüber CHF 63.9 Millionen vor einem Jahr.Das Segment Destination Management setzte seine positive Entwicklung seit Anfang des Berichtsjahres fort. Die Umsätze stiegen um 34.7% auf CHF 38.4 Millionen (GJ 2018: CHF 28.5 Millionen). Im November 2019 schloss die Gruppe den Bau ab und eröffnete die Phase 1 des neuen Konzert- und Konferenzzentrums mit der Übergabe aller Kolonnaden, Lagunen und des Freiluftplatzes. Der Komplex wird schliesslich einen Konzertsaal mit 600 Sitzplätzen und ein Konferenzzentrum mit 2,000 Sitzplätzen umfassen. Insgesamt stieg der Umsatz von El Gouna um 40.8% und erreichte im Berichtsjahr CHF 221.9 Millionen.Erstwohnungsmarkt: O West, Ägypten O West lieferte weiterhin solide Verkaufszahlen. Die gesamten vertraglich vereinbarten Immobilienverkäufe erreichten CHF 255.8 Millionen. Der Gesamtumsatz von O West erreichte CHF 32.9 Millionen. Im vierten Quartal 2019 lancierte ODH den O Business District mit einzigartigen Bürogebäuden mit einem Gesamtbestand von CHF 27.0 Millionen. Der Verkauf der Bürogebäude verläuft planmässig. Im Januar 2020 wurden in O West zwei neue Phasen gestartet: "Whyt" und "Tulwa". Die beiden Phasen umfassen Stadt- und Doppelhäuser, Villen und Wohnungen mit einem anfänglichen Bestand von CHF 186.4 Millionen. Als Teil der Bemühungen, der wachsenden Gemeinschaft von O West kontinuierlich das beste Niveau an Dienstleistungen zu bieten, unterzeichnete ODE (die ägyptische Tochtergesellschaft der Gruppe) ein Abkommen zur Entwicklung einer Schule mit dem Kent College, um seinen ersten Campus in Ägypten zu eröffnen. Die Gesamtinvestitionskosten der Schule werden sich auf bis zu CHF 31 Millionen und vollständig vom privaten Investor getragen werden. Es wird erwartet, dass die Schule im 3. Quartal 2022 in Betrieb genommen wird, ein Jahr vor der Lieferung der ersten Immobilieneinheiten in O West. Darüber hinaus ging ODE im März 2020 eine strategische Allianz mit Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA) für die Entwicklung von zwei neuen internationalen Schulen ein. Im Rahmen der Vereinbarung wird die CIRA zwei neue Schulen mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu CHF 27.7 Millionen erstellen. Bei der ersten Schule handelt es sich um die Sachsen International School (SIS), eine deutsche Schule, während die zweite Schule die British Columbia Canadian International School (BCCIS) ist. Der Mittelzufluss aus der Unterzeichnung der Schulentwicklungsvereinbarungen belief sich auf CHF 19.2 Millionen. Die Bauarbeiten in O West haben im 1. Quartal 2020 begonnen.Hawana Salalah, Oman Im Jahr 2019 begann die "Khareef"-Saison erst spät Mitte August, was sich auf die Auslastung der Hotels auswirkte. Dennoch hielten die Hotels in Hawana ihre positive Dynamik mit einem Anstieg der Umsätze um 7.2% von CHF 41.4 Millionen auf CHF 44.4 Millionen aufrecht. Der Bruttogewinn nahm ebenfalls zu, um 9.3% auf CHF 16.4 Millionen gegenüber CHF 15.0 Millionen im Vorjahr. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 5.8% von CHF 119 auf CHF 126, und die Belegungsrate erreichte im Berichtsjahr 60%.Darüber hinaus begann die Gruppe mit dem Bau eines neuen 5-Sterne-Hotels mit 400 Zimmern mit dem Ziel, ab dem vierten Quartal 2021 schrittweise zu eröffnen. Damit werden die Mindestbauverpflichtungen der Gruppe abgeschlossen und es ODH ermöglichen, die Landbank im Oman zu sichern.Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 37.0% auf CHF 32.2 Millionen gegenüber CHF 23.5 Millionen im Vorjahr, begünstigt durch die gestiegene Nachfrage im Projekt "Forest Island" und den neu lancierten "Laguna Gardens". Der Umsatz im Bereich Immobilien erhöhte sich um 289.1% auf CHF 35.8 Millionen gegenüber CHF 9.2 Millionen in 2018. Insgesamt erhöhte sich der Totalumsatz der Destination Hawana Salalah um 57.7% und erreichte CHF 81.7 Millionen.Lutica Bay, Montenegro Das Chedi-Hotel verzeichnete das erste volle Betriebsjahr mit einer starken Sommersaison und einer Auslastung von 72% im Juli, 90% im August und 71% im September 2019, was in den lokalen, regionalen und internationalen Märkten grosse Aufmerksamkeit und Interesse hervorrief. Die jährliche Belegungsrate betrug 46% für das Geschäftsjahr 2019 gegenüber 45% im Vorjahr. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Hotel Chedi 2018 erst ab August für 4 Monate geöffnet war, während es 2019 für 12 Monate in Betrieb war. Deshalb stiegen die Gesamteinnahmen des Hotels im Berichtsjahr 2019 um 140% auf CHF 4.8 Millionen. Darüber hinaus begann ODH mit der Planung des neuen Marina-Hotels (200 Einheiten), dessen Bau im Laufe des Jahres 2021 beginnen soll.Die Destination verzeichnete Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 31.8 Millionen, wobei die Zahl der verkauften Einheiten im Vergleich zum Vorjahr um 56.6% zunahm. Das ist in erster Linie auf das Wachstum der Verkäufe im innerstädtischen Bezirk Centrale zurückzuführen. Der Immobilienumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2019 CHF 28.9 Millionen. Im Stadtbezirk Centrale wurden die Bauarbeiten an zwei neuen Mehrfamilienhäusern fortgesetzt, die weit fortgeschritten sind und noch im dritten Quartal 2020 an ihre Eigentümer übergeben werden sollen. Die Entwurfsplanung für das Golfviertel wurde im Laufe des Jahres 2019 intensiviert, wobei in der ersten Phase Entwürfe für Gebäude erstellt wurden, die kurz vor der Fertigstellung stehen und im Laufe des Jahres 2020 freigegeben werden sollen.In der Destination sind viele Fortschritte zu beobachten. Das Marina Village in der Bucht von Lutica feierte sein erstes Betriebsjahr, in dem der Yachthafen neue Boote aufnahm, gut frequentierte Geschäfte und Restaurants in Betrieb waren sowie zahlreiche Veranstaltungen für die Bewohner und Besucher stattfanden. Die Installation von drei Pontons zum Anlegen kleinerer Boote im Haupthafen wurde im vierten Quartal 2019 abgeschlossen, wodurch die Kapazität der Marina auf bis zu 85 Boote erhöht wurde. Die Einnahmen aus dem Destination Management erreichten im Berichtsjahr CHF 1.9 Millionen. Insgesamt belieft sich der Umsatz in Lustica Bay auf CHF 35.6 Millionen.Jebel Sifah, Oman Die Einführung von neuen Immobilien war im Laufe des Jahres 2019 begrenzt, da ODH bis zum 4. Quartal 2019 weder neue Projekte noch neue Bestände lancierte. Im November 2019 wurde ein neues Immobilienprojekt mit dem Namen "The Beachfront" mit einem Gesamtbestand von CHF 49.0 Millionen gestartet. Das Projekt bietet Villen, Doppelhäuser, Stadthäuser und Studios an, und der Verkauf schreitet gut voran und wird sich in den Verkaufszahlen im Q1 2020 widerspiegeln. Der Netto-Immobilienverkauf erreichte im Geschäftsjahr 2019 CHF 10.2 Millionen. ODH gelang es, den Bau von "Sifah Heigths" Phase 1 abzuschliessen und Anfang November 2019 an die Kunden zu übergeben. Der Immobilienumsatz erhöhte sich um 48.8% auf CHF 24.7 Millionen im Vergleich zu CHF 16.6 Millionen vor einem Jahr. Die Destination war im November 2019 erfolgreicher Gastgeber des Spartan TRIFECTA Race, bei dem das erste Hurricane Heat-Rennen im Oman mit mehr als 1.500 Teilnehmern stattfand. Der Gesamtumsatz der Destination Sifah stieg um 46.0% auf CHF 29.2 Millionen.Makadi Heights, Ägypten In Makadi Heights setzte sich die gute Verkaufsdynamik fort und die Destination war, gemessen am Gesamtabsatz, nach El Gouna das zweitgrösste Reiseziel im Gebiet des Roten Meeres. Der Nettoumsatz stieg um 73.0% auf CHF 23.7 Millionen gegenüber CHF 13.7 Millionen im Geschäftsjahr 2018, begünstigt durch umfangreiche Verkaufs- und Marketingkampagnen, die während des Jahres durchgeführt wurden. Die Ausgrabungs- und Nivellierungsarbeiten der kommenden Phase begannen im 3. Quartal 2019 und wurden im Dezember 2019 abgeschlossen. Der Gruppe ist es zudem gelungen, im 4. Quartal 2019 das erste Verkaufsbüro in Makadi Heights in der Destination zu eröffnen. Der Immobilienumsatz erhöhte sich um 500% auf CHF 1.8 Millionen.Es wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die Destination wiederzubeleben, etwa das monatliche Sportprogramm für Hausbesitzer und mehrere Safari-Veranstaltungen. Im Dezember 2019 war die Destination erfolgreich Gastgeber der "Makadi Heights Rally 19", der ersten Megaveranstaltung in Makadi Heights mit mehr als 700 Besuchern. Die Einnahmen aus dem Destinationsmanagement stiegen im um 40% auf CHF 1.4 Millionen. Der Gesamtumsatz in der Destination Makadi Heights erreichte im Berichtsjahr CHF 4.1 Millionen.Taba Heights, Ägypten Taba Heights erlebte 2019 einen sprunghaften Anstieg seiner Einnahmen, nachdem eine Reihe von direkten Charterflügen zum Flughafen Taba aufgenommen wurde und die Kontingente der europäischen Reiseveranstalter erhöht wurden. Dies führte zu einem Anstieg der Auslastung von 33% im Jahr 2018 auf 48% im Berichtsjahr. Der durchschnittliche Zimmerpreis erreichte CHF 35 (2018: CHF 26), und der Umsatz je Zimmer erreichte CHF 25 (2018: CHF 15). Der Umsatz im Geschäftsjahr stieg um 46.6% von CHF 8.8 Millionen auf CHF 12.9 Millionen, womit sich der Bruttoverlust auf CHF 0.2 Millionen reduzierte und die Gewinnschwelle in Griffweite lag. Die Hotels Mosaique, Strand, Bay View und Wekala waren voll ausgelastet. Vor dem Ausbruch von Covid-19 rechnete die Gruppe mit einem Anstieg der Touristenankünfte in Taba Heights im Jahr 2020, da mehrere europäische Länder geplant hatten, die Charterflüge zum Flughafen Taba zu erhöhen, nachdem die deutschen Behörden das Reiseverbot für den Flughafen Taba aufgehoben hatten. Im März 2020 setzte jedoch der für die Gruppe wichtigste Reiseveranstalter, einer der grössten auf dem osteuropäischen Markt, alle bestehenden und geplanten Flüge ab 11. März bis Mai 2020 aus.The Cove, VAE Das wachsende Angebot in den Hotels in Dubai und der verstärkte Wettbewerb in Ras El Kheima wirkten sich auf die Auslastung des Hotels aus, das einen Nachfragerückgang im Einklang mit dem allgemeinen Trend verzeichnete. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Hotel einen Umsatz in Höhe von CHF 27.09 Millionen und einen Bruttogewinn von CHF 9.6 Millionen. Mit einem Anteil von 15.4% am Bruttogewinn der Gruppe bleibt das Hotel jedoch nach wie vor eines der wichtigsten Objekte der Gruppe. Ab Januar 2020 hat Orascom Hotels Management im Rahmen eines Franchise-Vertrags mit Rotana Hotels & Resorts die Leitung des Hotels übernommen. Insgesamt belief sich der Umsatz der Destination im Geschäftsjahr 2019 auf CHF 29.1 Millionen.Lancierung Eco-Bos in Cornwall, Grossbritannien Im November 2019 begann die Entwicklung des ersten Projekts in Eco-Bos Developments Limited in Cornwall, Grossbritannien, nachdem dessen finanzielle Tragfähigkeit nachgewiesen, Finanzierungsquellen ermittelt und die erforderlichen Entwicklungsgenehmigungen erteilt wurden. Aktuell wird der Start der ersten Phase des West Carclaze Garden Village (WCGV) geplant. WCGV ist ein Wohnviertel mit gemischter Nutzung, das sich in erster Linie an lokale Hauskäufer richtet. Es umfasst insgesamt 1'500 Häuser, die um ausgedehnte Grünflächen und Seen herum gebaut werden, eine Grundschule mit 210 Plätzen, einen Büropark, ein "Dorfzentrum" mit einer Mischung aus Einzelhandels-, Gastronomie- und kommunalen Dienstleistungsgebäuden sowie einem 7-Megawatt-Solarenergiepark. Diese erste Phase beansprucht 196'604 Quadratmeter der gesamten verfügbaren Landbank von über 6.5 Millionen Quadratmeter.Andermatt Swiss Alps (ASA), Schweiz Im Geschäftsjahr 2019 erhöhte sich der Umsatz von ASA um 23.3 % auf CHF 167.3 Millionen gegenüber CHF 135.7 Millionen im Vorjahr. Die Netto-Immobilienverkäufe erreichten CHF 62 Millionen gegenüber 110 Millionen im Jahr 2018 (einschliesslich des Taurus-Deals in Höhe von CHF von 50 Millionen). Der Immobilienumsatz stieg um 11.6% auf CHF 101.4 Millionen im Vergleich zu CHF 90.9 Millionen vor einem Jahr. Die ASA-Hotels setzten ihr Wachstum fort, wobei der Umsatz um 44.6% auf CHF 38.9 Millionen zunahm, gegenüber CHF 26.9 Millionen CHF in 2018. Die Auslastung des Chedi blieb mit 54% stabil, während sie im Radisson Blu bei 36% lag. Die SkiArena Andermatt-Sedrun ist voll erschlossen und verzeichnete einen Anstieg der Gästezahlen von November bis Mitte März von 5% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. 20% mehr Golfer benutzten den Platz in Andermatt. Der Umsatz im Bereich Destination Management erhöhte sich um 50.8% und erreichte CHF 27 Millionen gegenüber CHF 17.9 Millionen im Geschäftsjahr 2018. Als neuer ASA CEO wurde Raphael Krucker ernannt, der am 1. Januar 2020 sein Amt antrat. Wegen der Verbreitung von COVID-19 hatte die Urner Regierung im März 2020 Restriktionen für touristische Betriebe erlassen. Alle Hotels in der Destination Andermatt wurden geschlossen, ebenso die Bergbahnen und Geschäfte. Erfreulich ist, dass die Hotels The Chedi und Radisson Blu am 8. Mai 2020 wieder aufmachen werden, der Golfplatz wird Ende Mai wieder öffnen und die Ski-Arena wird den Betrieb für die Sommersaison Anfang Juli aufnehmen.Über Orascom Development Holding (ODH): ODH ist eine führende Entwicklerin von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah im Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West gestartet, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.Kontakt for Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Head of Strategic Projects Management Tel: +20 224 61 89 61 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.comKontakt für Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.chDisclaimer & Cautionary Statement: THESE MATERIALS ARE BEING PROVIDED TO YOU SOLELY FOR YOUR INFORMATION AND ARE STRICTLY CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR FURTHER DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON, OR PUBLISHED, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY PURPOSE. IN PARTICULAR, NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES") OR TO U.S. PERSONS OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO, OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR TO ANY RESIDENT THEREOF. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, CANADIAN OR JAPANESE SECURITIES LAWS. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN OTHER JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW, AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT, AND OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO MAKE AN OFFER OR SOLICITATION. THE SECURITIES OF OD HOLDING HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR THE BENEFIT OF "U.S. PERSONS" (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. OD HOLDING NOR ITS SHAREHOLDERS INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS (i) WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (ii) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER") OR (iii) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (e) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNICORPORATED ASSOCIATIONS ETC.) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY PERSON, WHO IS NOT A RELEVANT PERSON, MUST NOT ACT OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS COMMUNICATION RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. IN ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC (TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") THIS COMMUNICATION IS ONLY ADRESSED TO AND IS ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS IN THAT EEA MEMBER STATE WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLES 652A AND/OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ARTICLES 32 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF THE SWX SWISS EXCHANGE. A DECISION TO INVEST IN SHARES OF THE GROUP SHOULD BE BASED EXCLUSIVELY ON THE ISSUE AND LISTING PROPECTUS PUBLISHED BY THE GROUP FOR SUCH PURPOSE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO LEAD TO THE CONCLUSION OF ANY CONTRACT OF WHATSOEVER NATURE, IN PARTICULAR WITHIN THE TERRITORY OF EGYPT, THE UNITED ARAB EMIRATES, KUWAIT, MOROCCO, OMAN AND SAUDI ARABIA. THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY' S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE, ACTIVITIES, AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER, STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS. PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1029887Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1029887 27.04.2020 CET/CEST