FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax bei positiven Vorgaben am Montag Besserung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 2,5 Prozent höher auf 10 601 Punkte. Die Wall Street hatte sich stärker ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.



Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets UK sprach von einem guten Start in eine wichtige Woche - geprägt von Leitzinsentscheidungen großer Notenbanken, einem Reigen wichtiger Wirtschaftsdaten und der aktivsten Woche der US-Berichtssaison.



Derweil ist laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners der Optimismus der Anleger zurück. "Die zunehmende Lockerung der Corona-Beschränkungen beflügelt die Hoffnung auf eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität", erklärte er. "Allerdings sollten Anleger nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass eine Öffnung der Wirtschaft zu normalen Abläufen mit normalen Umsätzen und Gewinnen führen wird." Euphorie wäre verfrüht. "Dass es beim Ölpreis keine nachhaltige Erholung gibt, ist für mich das deutlichste Zeichen dafür, dass es auch wirtschaftlich noch keine Erholung gibt."/ag/mis