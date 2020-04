27. April 2020 - Pensana Rare Earths Plc (ASX: PM8) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bergbaugenehmigung für das Seltenerdmetallprojekt Longonjo in Angola erhalten hat.Präsident Lourenço hat der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Ozango Minerals S.A., die Bergbaugenehmigung für die Förderung der Seltenerdmetalle im Projekt Longonjo unweit von Huambo erteilt. Die Genehmigung kann bis zu 35 Jahre lang erneuert werden.Die wichtigsten Finanzbedingungen des Bergbauinvestitionsvertrags sind:- 2 % Lizenzgebühr auf die Einnahmen;- 20 % staatliche Steuer und 5 % kommunale Steuer auf die Einnahmen im Anschluss an eine anfängliche zweijährige Steuerbefreiung;- Befreiung von Einfuhrabgaben betreffend die Einfuhr von Ausrüstung;- Vollständige Kapitalrückzahlung in 5 Jahren;- Steuerbefreiung für Dividenden für 3 Jahre.Diamantino Azevedo, der angolanische Minister für Mineralressourcen, Öl und Gas, meinte:"Die Genehmigung des Bergbauinvestitionsvertrags für Longonjo durch den angolanischen Präsidenten ist ein Zeichen der starken Unterstützung ausländischer Investitionen durch die Regierung, die zur Diversifizierung der Wirtschaft beitragen und den Gemeinden, in denen die Unternehmen tätig sind, direkten sozialen und wirtschaftlichen Nutzen bringen werden."Die Investition von Pensana wird eine der größten Investitionen der letzten Jahre auf dem Land in Angola sein und Arbeitsplätze schaffen, Ausbildungsmöglichkeiten bieten, lokale Geschäfte unterstützen und die soziale Infrastruktur in der Region Huambo verbessern."Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Pensana bei der Weiterentwicklung des Projekts in den kommenden Monaten."Pensana-CEO Tim George sagte:"Der Erhalt der Bergbaugenehmigung ist für uns ein großer Meilenstein in der zügigen Erschließung des Projekts Longonjo und wir freuen uns sehr, dass wir sie so schnell erteilt bekommen haben."Wir wissen die Unterstützung des Ministeriums bei der beschleunigten Genehmigung des Vertrags sehr zu schätzen; sie zeugt davon, dass Angola ‚für Geschäfte geöffnet' ist - sogar während des Covid-19-Lockdowns."Die jüngste Investition des angolanischen Staatsfonds in das Unternehmen unterstreicht das Engagement für das Projekt, das Angola große soziale und wirtschaftliche Vorteile bescheren und die Diversifizierung der Wirtschaft weg von den Öl- und Gas- und Diamantensektoren forcieren wird."Mit Spannung sehen wir der Erschließung einer Mine entgegen, die nicht nur großen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen schaffen wird - und im Einklang mit den höchsten ESG-Standards erschlossen wird -, sondern die auch ein wichtiger globaler Lieferant jener Magnetmetalle werden wird, die für die Zukunft der sauberen Energie so entscheidend sind."Die exklusiven Abbaurechte wurden für ein 21 Quadratkilometer großes Areal erteilt, das an die Stadt Longojo in Zentralangola angrenzt. Die Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Transport- und Energieinfrastruktur.Das designierte Projektgebiet umfasst die Karbonatitlagerstätte Longonjo, die geplante Tagebaugrube, eine Verarbeitungsanlage, eine Bergelagereinrichtung und alle für den Bergbaubetrieb erforderlichen Infrastruktureinrichtungen.Genehmigt vom Board von Pensana Rare Earths PLCFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte CEO Tim George unter:contact@pensana.co.uk.www.pensana.co.ukASX: PM8CN 12206525Ground Floor, 10 Outram Street, West Perth WA 6005Ph: +61 8 9221 00 90Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf bestimmte Pläne des Unternehmens und seine aktuellen Ziele und Erwartungen bezüglich seiner zukünftigen Finanzlage, Performance, strategischen Initiativen, Ziele und Ergebnisse enthalten. In zukunftsgerichteten Aussagen sind manchmal Wörter wie "anzielen", "davon ausgehen", "Ziel", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Zielsetzung", "glauben", "anstreben", "können", "könnten", "Ausblick" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterworfen, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, darunter unter anderem inländische (Vereinigtes Königreich) und globale wirtschaftliche Geschäftsbedingungen; marktbezogene Risiken wie Zins- und Wechselkursschwankungen; die Politik und die Maßnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Inflation; Deflation; die zeitliche Auswirkung und andere Ungewissheiten zukünftiger Übernahmen oder Zusammenschlüsse innerhalb relevanter Branchen; die Auswirkung von Steuer- und anderen Gesetzen sowie sonstigen Vorschriften in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen und seine jeweiligen Tochtergesellschaften tätig sind; die Auswirkung der Volatilität an den Aktien-, Kapital- und Kreditmärkten auf die Rentabilität des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital und Kredite zu erhalten; eine Verschlechterung der Kreditratings des Unternehmens; sowie die Auswirkungen von Betriebsrisiken und der Verlust von Schlüsselpersonal. Infolgedessen können die tatsächliche zukünftige Finanzlage, Performance und Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Mitteilung vom oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, gelten nur zu dem Datum, an dem sie getroffen werden. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Absicht ab, Aktualisierungen oder Berichtigungen der in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf diese oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 