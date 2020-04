FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1Y4 XFRA CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 14.259 EUR

EKUS XFRA LU1659681669 BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD 0.210 EUR

XU6C XFRA LU1659681313 BNPPE-M.EM.SRI SS5C.UEEOD 2.700 EUR

HVXA XFRA CH0466642201 HELVETIA HLDG NA SF 0,02 4.753 EUR

