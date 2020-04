FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3BH2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/16 0.001 %XFRA CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR 0.000 %XFRA XS0559237796 LIBANON 10/22 MTN 0.003 %FHDA XFRA AT0000856026 AMUNDI EUR.GOVERN.BD A 0.100 EURGLR XFRA CH0189396655 GLARNER KANTONALB.NA.SF10 1.046 EURPJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 0.083 EURENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.074 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.334 EURNYVL XFRA TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1 0.017 EURLMP XFRA KYG5427W1309 LEE+MAN PAPER MAN.HD-,025 0.016 EURRKD XFRA JP3984200000 ROCK FIELD CO. LTD 0.198 EURQ9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.016 EURHMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 3.050 EURRATV XFRA FI0009002943 RAISIO OYJ V 0.130 EURNC8A XFRA HK0000154648 NEW CENTURY REIT UTS 0.004 EURNDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25 16.160 EURBLON XFRA CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 6.084 EURBUHA XFRA CH0002432174 BUCHER INDS NAM. SF-,20 7.605 EURPJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.362 EURCMC7 XFRA US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U 0.003 %PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.039 EUR021 XFRA CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10 1.711 EUR8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.550 EUR3VFN XFRA LI0315487269 VP BANK AG A SF 10 5.228 EURJSRI XFRA LU1753045928 BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD 0.500 EURZSRI XFRA LU1753045415 BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS 0.670 EURVS3 XFRA US9182841000 VSE CORP. DL-,05 0.083 EUR5FF XFRA NL0011832811 FOR FARMERS BV EO 1 0.280 EURRNL1 XFRA US7596734035 RENAU.UNSP.ARD 1/5 EO3,81 0.222 EURMOED XFRA LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO 2.900 EURQUED XFRA LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO 3.390 EURVALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 4.600 EURVLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 3.150 EURVLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 2.960 EUR