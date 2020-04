FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68

ANGA XFRA CH0110240600 ARBONIA AG NA.SF4,20

BH3A XFRA BZP211481122 CARIBBEAN INVEST.HLD.NEW

AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1

ZZE XFRA IL0011017329 MELLANOX TECH. IS -,0175

FBEN XFRA NL0012377394 FYBER N.V. EO -,10

