Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank ist trotz Corona-Krise unterwartet gut durch das erste Quartal gekommen. Wie das Institut in der Nacht zum Montag mitteilte, erzielte sie zum Jahresauftakt einen Gewinn. Bei ihrem Ziel für die harte Kapitalquote gibt sich die Bank unterdessen wegen der Krise mehr Spielraum, ebenso bei der Leverage Ratio. Die übrigen Ziele für 2020 wurden bestätigt. Die Deutsche Bank erzielte im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 206 Millionen Euro nach 292 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit einem Verlust von 248 Millionen gerechnet. Nach Steuern lag der Gewinn bei 66 Millionen Euro. Die Risikovorsorge stieg auf 0,5 Milliarden Euro und lag damit höher als befürchtet. Die Erträge erreichten 6,4 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote betrug zum Ende des Quartals 12,8 Prozent nach 13,6 Prozent Ende 2019 und lag damit immer noch deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Die Folgen der Corona-Pandemie schlugen mit rund 40 Basispunkten zu Buche. Der Vorstand habe entschieden, dass die Kapitalausstattung vorübergehend den Zielwert der Bank von mindestens 12,5 Prozent unterschreiten darf. Die Deutsche Bank gab für das erste Quartal folegende Zahlen bekannt (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Erträge 6.400 +1% 5.669 -11% 14 6.351 Zinsunabhängige Aufwendungen 5.600 -12% 5.571 -13% 14 6.395 Risikovorsorge 500 +257% 345 +146% 14 140 Ergebnis vor Steuern 206 -29% -248 -- 14 292 Ergebnis nach Steuern 66 -67% -338 -- 14 201

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 4.801 -18% 21 5.883 Betriebsergebnis 261 -70% 19 875 Ergebnis vor Steuern 265 -69% 12 848 Ergebnis nach Steuern* 177 -72% 17 631 Ergebnis nach Steuern/Dritten** 201 -68% 4 632 Ergebnis je Aktie unverwässert* 1,05 -67% 13 3,17 * fortgeführte Geschäftsbereiche **fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

BAYER (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal ( alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 12.611 +3% 14 12.253 EBITDA bereinigt 4.102 +3% 14 3.983 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.765 +56% 12 1.134 Ergebnis je Aktie Core* 2,58 +6% 13 2,43 *fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Wirecard AG, Veröffentlichung des vollständigen KPMG-Berichts

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Nestle SA 2,70 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine relevanten Auktionen angekündigt

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.585,50 1,17 S&P-500-Indikation 2.866,75 1,04 Nasdaq-100-Indikation 8.881,00 1,22 Nikkei-225 19.763,97 2,61 Schanghai-Composite 2.826,00 0,62 +/- Ticks Bund -Future 172,39 -35 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.336,09 -1,69 DAX-Future 10.463,00 0,78 XDAX 10.471,09 0,79 MDAX 22.240,69 -1,18 TecDAX 2.886,40 -2,15 EuroStoxx50 2.809,07 -1,52 Stoxx50 2.801,33 -0,94 Dow-Jones 23.775,27 1,11 S&P-500-Index 2.836,74 1,39 Nasdaq-Comp. 8.634,52 1,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,74 +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit sehr festen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Wochenauftakt. DAX und Euro-Stoxx-50 werden vorbörslich jeweils gut 2 Prozent im Plus erwartet. Gestützt wird die Stimmung zum einen von den guten Vorlagen aus den USA und aus Asien. Daneben hofft der Markt auf eine Entspannung in der Coronavirus-Krise: Die Neuerkrankungen gehen in den meisten Ländern Europas weiter zurück und der Lockdown wird zunehmend gelockert.

Rückblick: Die Ergebnisse des EU-Gipfels wurden skeptisch gesehen. Berenberg sprach von "sehr begrenzten Fortschritten". Für einen Stimmungsrücksetzer sorgten zudem Berichte, nach denen der Hoffnungsträger Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences keine durchschlagenden Erfolge bei Coronavirus-Patienten gezeigt haben soll. Ein auf Rekordtief gefallener Ifo-Index animierte auch nicht zum Kauf von Aktien. Die Geschäftszahlen von Nestle wurden positiv gewertet. Das Unternehmen habe beim organischen Wachstum überzeugt, hieß es. Bei Vinci hat der März einen guten Jahresauftakt zunichte gemacht. Der Kurs gab 0,3 Prozent nach. Saint Gobain hat im ersten Quartal 9,8 Prozent weniger umgesetzt. Zudem wurde die Dividende gestrichen. Der Kurs fiel um 4,9 Prozent. Air Liquide hat den Umsatz im ersten Quartal leicht gesteigert und einen Gewinn auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. Allerdings ist die Aktie zuletzt schon gut gelaufen. Der Kurs kam um 2,1 Prozent zurück. Sanofi gewannen nach Zahlenausweis 2,3 Prozent. Die Umsätze sind stärker gestiegen als erwartet. Für Valeo ging es um 7,8 Prozent nach oben. Valeo habe klar besser abgeschnitten als die Branche, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Einen guten Start ins Jahr legte der Energieversorger Uniper hin, die Aktie gewann 0,8 Prozent. Deutsche Bank verloren 6,8 und Commerzbank 4,1 Prozent. S&P hatte die Bonitätseinstufung für die Commerzbank und den Ausblick für die Deutsche Bank gesenkt. Lufthansa sackten um 8 Prozent ab und stellten das DAX-Schlusslicht. Die Fluglinie kann nur mit Liquiditätshilfen die Coronakrise überstehen. Nach der Rally des Vortages setzten bei Wirecard (minus 6,7 Prozent) Gewinnmitnahmen ein. Vonovia waren als defensiver Titel gesucht und gewannen 2,2 Prozent. Salzgitter verloren 5,5 Prozent. Der Konzern erwartet für 2020 nun ein negatives Vorsteuerergebnis "in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung".

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Plus hat sich die Wirecard-Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Am Montag wird der Zahlungsabwickler den vollständigen Untersuchungsbericht von KPMG zu den seit geraumer Zeit bestehenden Vorwürfen der Bilanzmanipulation vorlegen. Die Aktie sei im Vorfeld des Abschlussberichts stark gesucht gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie wurde 2,7 Prozent höher getaxt. Die Corona-Pandemie hat der Sixt SE das erste Quartal verhagelt. Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im Januar und Februar habe die COVID-19-Pandemie den Geschäftsverlauf im März erheblich beeinträchtigt, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie wurde bei sehr geringen Umsätzen 1,1 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Fester - Nach anfänglicher Zurückhaltung hat die Wall Street eine turbulente Handelswoche mit einem kräftigen Plus beendet. Die Nervosität blieb aber weiter hoch. Extrem schwache Wirtschaftsdaten sorgten zunächst für eine verstärkte Zurückhaltung. Erst gegen Handelsende legten die Kurse zu. Stützend wirkte, dass auch der Kongress ein weiteres beschlossenes Hilfspaket auf den Weg gebracht hat. American Express gewannen 0,9 Prozent. Der Konzern hat im ersten Quartal trotz stabiler Einnahmen einen massiven Einbruch des Gewinns verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis überbot aber die Prognosen. Der Aktienkurs von Intel stieg um 0,4 Prozent. Der Chip-Hersteller hat im ersten Quartal zwar einen Gewinn über Markterwartungen vorgelegt, jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgezogen. Zudem gibt es Berichte, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Für die Apple-Aktie ging es um 2,9 Prozent aufwärts.

Am Rentenmarkt legten die Notierungen zu, im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Papiere um 1,5 Basispunkte auf 0,59 Prozent. Die anhaltende Unsicherheit über die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stütze den Anleihemarkt tendenziell weiter, hieß es. Vor allem werde nun das Wiederhochfahren der Wirtschaft in den USA und anderen Ländern genau beobachtet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0843 +0,19% 1,0822 1,0800 -3,3% EUR/JPY 116,30 -0,09% 116,40 116,04 -4,6% EUR/CHF 1,0544 +0,14% 1,0530 1,0530 -2,9% EUR/GBP 0,8722 -0,32% 0,8751 0,8756 +3,1% USD/JPY 107,25 -0,28% 107,55 107,46 -1,4% GBP/USD 1,2432 +0,52% 1,2367 1,2332 -6,2% USD/CNH 7,0806 -0,16% 7,0917 7,0962 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.734,26 1,336 7.632,26 7.508,76 +7,3%

April 27, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

