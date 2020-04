DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank ist trotz Corona-Krise unterwartet gut durch das erste Quartal gekommen. Wie das Institut in der Nacht zum Montag mitteilte, erzielte sie zum Jahresauftakt einen Gewinn. Bei ihrem Ziel für die harte Kapitalquote gibt sich die Bank unterdessen wegen der Krise mehr Spielraum, ebenso bei der Leverage Ratio. Die übrigen Ziele für 2020 wurden bestätigt. Die Deutsche Bank erzielte im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 206 Millionen Euro nach 292 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit einem Verlust von 248 Millionen gerechnet. Nach Steuern lag der Gewinn bei 66 Millionen Euro. Die Risikovorsorge stieg auf 0,5 Milliarden Euro und lag damit höher als befürchtet. Die Erträge erreichten 6,4 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote betrug zum Ende des Quartals 12,8 Prozent nach 13,6 Prozent Ende 2019 und lag damit immer noch deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Die Folgen der Corona-Pandemie schlugen mit rund 40 Basispunkten zu Buche. Der Vorstand habe entschieden, dass die Kapitalausstattung vorübergehend den Zielwert der Bank von mindestens 12,5 Prozent unterschreiten darf. Die Deutsche Bank gab für das erste Quartal folegende Zahlen bekannt (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Erträge 6.400 +1% 5.669 -11% 14 6.351 Zinsunabhängige Aufwendungen 5.600 -12% 5.571 -13% 14 6.395 Risikovorsorge 500 +257% 345 +146% 14 140 Ergebnis vor Steuern 206 -29% -248 -- 14 292 Ergebnis nach Steuern 66 -67% -338 -- 14 201

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 4.801 -18% 21 5.883 Betriebsergebnis 261 -70% 19 875 Ergebnis vor Steuern 265 -69% 12 848 Ergebnis nach Steuern* 177 -72% 17 631 Ergebnis nach Steuern/Dritten** 201 -68% 4 632 Ergebnis je Aktie unverwässert* 1,05 -67% 13 3,17 * fortgeführte Geschäftsbereiche **fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

BAYER (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal ( alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 12.611 +3% 14 12.253 EBITDA bereinigt 4.102 +3% 14 3.983 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.765 +56% 12 1.134 Ergebnis je Aktie Core* 2,58 +6% 13 2,43 *fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Wirecard AG, Veröffentlichung des vollständigen KPMG-Berichts

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Nestle SA 2,70 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine relevanten Auktionen angekündigt

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.585,50 1,17 S&P-500-Indikation 2.866,75 1,04 Nasdaq-100-Indikation 8.881,00 1,22 Nikkei-225 19.763,97 2,61 Schanghai-Composite 2.826,00 0,62 +/- Ticks Bund -Future 172,39 -35 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.336,09 -1,69 DAX-Future 10.463,00 0,78 XDAX 10.471,09 0,79 MDAX 22.240,69 -1,18 TecDAX 2.886,40 -2,15 EuroStoxx50 2.809,07 -1,52 Stoxx50 2.801,33 -0,94 Dow-Jones 23.775,27 1,11 S&P-500-Index 2.836,74 1,39 Nasdaq-Comp. 8.634,52 1,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,74 +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit sehr festen Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Wochenauftakt. DAX und Euro-Stoxx-50 werden vorbörslich jeweils gut 2 Prozent im Plus erwartet. Gestützt wird die Stimmung zum einen von den guten Vorlagen aus den USA und aus Asien. Daneben hofft der Markt auf eine Entspannung in der Coronavirus-Krise: Die Neuerkrankungen gehen in den meisten Ländern Europas weiter zurück und der Lockdown wird zunehmend gelockert.

Rückblick: Die Ergebnisse des EU-Gipfels wurden skeptisch gesehen. Berenberg sprach von "sehr begrenzten Fortschritten". Für einen Stimmungsrücksetzer sorgten zudem Berichte, nach denen der Hoffnungsträger Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences keine durchschlagenden Erfolge bei Coronavirus-Patienten gezeigt haben soll. Ein auf Rekordtief gefallener Ifo-Index animierte auch nicht zum Kauf von Aktien. Die Geschäftszahlen von Nestle wurden positiv gewertet. Das Unternehmen habe beim organischen Wachstum überzeugt, hieß es. Bei Vinci hat der März einen guten Jahresauftakt zunichte gemacht. Der Kurs gab 0,3 Prozent nach. Saint Gobain hat im ersten Quartal 9,8 Prozent weniger umgesetzt. Zudem wurde die Dividende gestrichen. Der Kurs fiel um 4,9 Prozent. Air Liquide hat den Umsatz im ersten Quartal leicht gesteigert und einen Gewinn auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. Allerdings ist die Aktie zuletzt schon gut gelaufen. Der Kurs kam um 2,1 Prozent zurück. Sanofi gewannen nach Zahlenausweis 2,3 Prozent. Die Umsätze sind stärker gestiegen als erwartet. Für Valeo ging es um 7,8 Prozent nach oben. Valeo habe klar besser abgeschnitten als die Branche, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Einen guten Start ins Jahr legte der Energieversorger Uniper hin, die Aktie gewann 0,8 Prozent. Deutsche Bank verloren 6,8 und Commerzbank 4,1 Prozent. S&P hatte die Bonitätseinstufung für die Commerzbank und den Ausblick für die Deutsche Bank gesenkt. Lufthansa sackten um 8 Prozent ab und stellten das DAX-Schlusslicht. Die Fluglinie kann nur mit Liquiditätshilfen die Coronakrise überstehen. Nach der Rally des Vortages setzten bei Wirecard (minus 6,7 Prozent) Gewinnmitnahmen ein. Vonovia waren als defensiver Titel gesucht und gewannen 2,2 Prozent. Salzgitter verloren 5,5 Prozent. Der Konzern erwartet für 2020 nun ein negatives Vorsteuerergebnis "in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung".

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Plus hat sich die Wirecard-Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Am Montag wird der Zahlungsabwickler den vollständigen Untersuchungsbericht von KPMG zu den seit geraumer Zeit bestehenden Vorwürfen der Bilanzmanipulation vorlegen. Die Aktie sei im Vorfeld des Abschlussberichts stark gesucht gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie wurde 2,7 Prozent höher getaxt. Die Corona-Pandemie hat der Sixt SE das erste Quartal verhagelt. Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im Januar und Februar habe die COVID-19-Pandemie den Geschäftsverlauf im März erheblich beeinträchtigt, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie wurde bei sehr geringen Umsätzen 1,1 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Fester - Nach anfänglicher Zurückhaltung hat die Wall Street eine turbulente Handelswoche mit einem kräftigen Plus beendet. Die Nervosität blieb aber weiter hoch. Extrem schwache Wirtschaftsdaten sorgten zunächst für eine verstärkte Zurückhaltung. Erst gegen Handelsende legten die Kurse zu. Stützend wirkte, dass auch der Kongress ein weiteres beschlossenes Hilfspaket auf den Weg gebracht hat. American Express gewannen 0,9 Prozent. Der Konzern hat im ersten Quartal trotz stabiler Einnahmen einen massiven Einbruch des Gewinns verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis überbot aber die Prognosen. Der Aktienkurs von Intel stieg um 0,4 Prozent. Der Chip-Hersteller hat im ersten Quartal zwar einen Gewinn über Markterwartungen vorgelegt, jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgezogen. Zudem gibt es Berichte, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Für die Apple-Aktie ging es um 2,9 Prozent aufwärts.

Am Rentenmarkt legten die Notierungen zu, im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Papiere um 1,5 Basispunkte auf 0,59 Prozent. Die anhaltende Unsicherheit über die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stütze den Anleihemarkt tendenziell weiter, hieß es. Vor allem werde nun das Wiederhochfahren der Wirtschaft in den USA und anderen Ländern genau beobachtet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 18:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0843 +0,19% 1,0822 1,0800 -3,3% EUR/JPY 116,30 -0,09% 116,40 116,04 -4,6% EUR/CHF 1,0544 +0,14% 1,0530 1,0530 -2,9% EUR/GBP 0,8722 -0,32% 0,8751 0,8756 +3,1% USD/JPY 107,25 -0,28% 107,55 107,46 -1,4% GBP/USD 1,2432 +0,52% 1,2367 1,2332 -6,2% USD/CNH 7,0806 -0,16% 7,0917 7,0962 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.734,26 1,336 7.632,26 7.508,76 +7,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

Der Euro erholte sich im Verlauf wieder. Nach dem desaströsen Ifo-Index war die Gemeinschaftswährung auf das niedrigste Niveau seit einem Monat gefallen. Der nach dem EU-Gipfel erkennbare Wille zur Einigung auf massive Wirtschaftsstimuli stützte den Euro aber, hieß es. Die Gemeinschaftswährung zeigte sich im späten US-Handel bei 1,0809 Dollar nach einem Tagestief bei 1,0727 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

OHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 15,20 16,94 -10,3% -1,74 -74,4% Brent/ICE 20,94 21,44 -2,3% -0,50 -67,3%

Am Ölmarkt stabilisierten sich die Preise weiter. Einige Produzenten in den USA schließen vorübergehend ihre Fördereinrichtungen oder planen, dies zu tun. Andere Unternehmen der Branche wollen sich den Förderbegrenzungen anschließen, die die Gruppe Opec+ ab 1. Mai auf den Weg bringen will. Kuwait will laut Berichten möglicherweise schon vorher mit der Förderreduzierungen beginnen. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 3,5 Prozent auf 17,07 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,3 Prozent auf 21,82 Dollar. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise wieder deutlicher nach. Mit neuen Tiefstständen rechnen Marktteilnehmer allerdings nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.721,18 1.728,64 -0,4% -7,46 +13,4% Silber (Spot) 15,27 15,24 +0,2% +0,02 -14,5% Platin (Spot) 770,70 766,50 +0,5% +4,20 -20,1% Kupfer-Future 2,38 2,34 +1,7% +0,04 -15,4%

Der Goldpreis fiel nach anfänglichen Gewinnen leicht zurück und verlor 0,1 Prozent auf 1.728 Dollar. In einer Welt mit steigender Geldmenge durch das Krisenagieren der Notenbanken wird das Edelmetall jedoch weiter Käufer finden, sagte ein Händler. Zuletzt war es zwei Handelstage in Folge nach oben gegangen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- LOCKERUNGEN

Die Schweiz, Kroatien und andere europäische Länder lockern ab Montag in kleinen Schritten ihre Auflagen in der Corona-Krise. Nach einer wochenlangen strikten Ausgangssperre sollen die Spanier ab dem 2. Mai zumindest wieder im Freien Sport treiben und spazieren gehen können. Tschechien will seine Grenzen für Geschäftsreisende aus der EU in der kommenden Woche wieder öffnen. Ihnen werde ab Montag wieder die Einreise erlaubt, kündigte das Außenministerium in Prag am Freitag an. Wegen der Corona-Pandemie gelten aber bestimmte Einschränkungen.

- FRANKREICH

Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Frankreich ist deutlich gesunken. Innerhalb von 24 Stunden seien 242 Menschen an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilten die Behörden am Sonntagabend in Paris mit. Einen Tag zuvor waren es noch 369 neue Todesfälle gewesen.

- USA

Im besonders hart von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York soll das Wirtschaftsleben möglicherweise ab der zweiten Maihälfte wieder etwas hochgefahren werden. Gouverneur Andrew Cuomo sagte am Sonntag, nach dem 15. Mai könne im Norden des Bundesstaates möglicherweise wieder in Fabriken und auf dem Bau die Wiederaufnahme der Arbeit erlaubt werden.

- ITALIEN

Nachdem die Zahl der neuen Todesfälle am Sonntag auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gefallen war, kündigte Regierungschef Giuseppe Conte am Abend eine schrittweise Lockerung der seit dem 9. März geltenden Ausgangssperre an. Italien lässt seine Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch noch bis September geschlossen.

ITALIEN

Eine befürchtete Rating-Abstufung Italiens durch S&P ist ausgeblieben. Die Analysten haben das Rating BBB bestätigt. Der Ausblick ist negativ.

GROßBRITANNIEN

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus will der britische Premierminister Boris Johnson laut Presseberichten bereits am Montag die Regierungsarbeit wieder aufnehmen.

NIEDERLANDE

Die Ratingagentur Fitch hat die Spitzenbonität AAA für die Niederlande bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

ÖL-LAGERKAPAZITÄTEN

Die Tanks, in denen Öl an Land gelagert wird, sind weltweit fast zu drei Vierteln gefüllt. Das ergibt eine Analyse des Datenspezialisten Kpler, die dem Magazin "Spiegel" vorliegt.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Industrie hat im März 34,9 Prozent weniger Gewinne eingefahren als ein Jahr zuvor. Der Einbruch ist damit aber etwas kleiner als in den beiden ersten Monaten des Jahres 2020, als die Gewinne um 38,3 Prozent gefallen waren, wie das chinesische Statistikamt mitteilte. Für das erste Quartal ergibt sich damit insgesamt ein Minus von 36,7 Prozent.

BANK OF JAPAN

Die japanische Zentralbank will ihren Bestand an Unternehmensanleihen auf 20 Billionen Yen oder umgerechnet 170 Milliarden Euro fast verdreifachen. Das soll es den Firmen leichter machen, in der Corona-Krise neue Schulden zu machen, wie die Bank of Japan mitteilte. Bislang hatte die Zentralbank nur das Ziel gehabt, Unternehmensanleihen und kurzfristige Schulden der Firmen im Umfang von 7,4 Billionen Yen zu übernehmen.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft könnte wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Quartal um zwölf Prozent schrumpfen. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses prognostizierte am Freitag zudem einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 14 Prozent. Vor der Coronavirus-Krise hatte die Quote bei 3,5 Prozent gelegen. Das Haushaltsdefizit könnte den Experten zufolge in diesem Jahr auf 3,7 Billionen Dollar anwachsen - das ist mehr als drei Mal so viel wie bei der letzten Schätzung.

USA / ENERGIEKONZERNE

Die US-Regierung erwägt sich im Gegenzug für staatlich geleistete Hilfen an US-Energiekonzernen zu beteiligen. Dies sei "eine unter vielen Optionen", sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag.

DEUTSCHLAND

Weil sich in der Corona-Krise die Homeoffice-Quote in Deutschland verdoppelt hat, will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil diesen Schub nutzen und im nächsten halben Jahr ein Gesetz für das Recht auf Heimarbeit vorlegen.

REISEBRANCHE

Der Deutsche Reiseverband (DRV) warnt vor einer Pleitewelle in der Touristikbranche. 60 Prozent der Reisebüros und Reiseveranstalter sehen sich unmittelbar von der Insolvenz bedroht, jedes fünfte hat bereits Mitarbeiter entlassen müssen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der DRV unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat und die der Zeitung "Bild am Sonntag" vorliegt.

DAIMLER

hat im März in China wieder etwa 50.000 Fahrzeuge absetzen können. "Das stimmt uns zuversichtlich", sagt Produktions-Vorstand Markus Schäfer der Zeitung "Bild am Sonntag". Ab Montag sollen bei Daimler in Deutschland wieder Autos vom Band rollen.

VW

Das Werk Wolfsburg der Marke Volkswagen Pkw produziert mit Beginn der Frühschicht an diesem Montag ab 6.30 Uhr wieder Fahrzeuge. Zunächst startet der Wiederanlauf des Golf in einer Schicht - mit reduzierter Kapazität und langsamerer Taktzeit, wie der Autobauer mitteilte.

DEUTSCHE BANK

will laut Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ihre Stellung im Zahlungsverkehr ausweiten. Damit dringe die Bank stärker in das Geschäftsgebiet von Unternehmen wie Wirecard vor. Gemeinsam mit dem Zahlungsdienstleister "First Data" will die Bank nach Informationen der Zeitung vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmern Kartenlesegeräte bereitstellen.

SIXT SE

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Konzern das erste Quartal 2020 verhagelt. Nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im Januar und Februar 2020 habe die COVID-19-Pandemie den Geschäftsverlauf im März erheblich beeinträchtigt, teilte das Unternehmen mit. Die Sixt SE rechnet für das zweite Quartal 2020 weiterhin mit einer sehr starken Beeinträchtigung des Geschäftsverlaufs. Für das zweite Halbjahr werde dann mir einer sukzessiven Normalisierung der Nachfrage gerechnet.

AIR FRANCE-KLM / RENAULT

Die durch die Corona-Krise vor massiven Problemen stehende Fluggesellschaft Air France-KLM kann mit umfangreichen Staatshilfen rechnen. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire stellte am Freitag ein Hilfspaket in Höhe von sieben Milliarden Euro für Air France in Aussicht, die niederländische Regierung will der Partner-Airline KLM mit zwei bis vier Milliarden Euro unter die Arme greifen. Auch den wegen der Corona-Krise mit massiven Umsatzeinbußen kämpfenden Autobauer Renault will Paris nach den Worten des Wirtschaftsministers unterstützen. Er kündigte Kreditgarantien für fünf Milliarden Euro an. Sowohl an Renault als auch an Air France hält der französische Staat Anteile.

BAWAG

hat angesichts der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal einen Einbruch des Nettogewinns um 37 Prozent auf 61,2 Millionen Euro verzeichnet.

ANGLO AMERICAN

Moody's wird pessimistischer für die Bonitätseinstufung des Bergbaukonzerns Anglo American. Der Ausblick wurde auf negativ von stabil gesenkt.

