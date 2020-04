Die seit Montag bundesweit in öffentlichen Verkehrsmitteln und in fast allen Ländern auch beim Einkaufen geltende Maskenpflicht funktioniert. In der Berliner U-Bahn waren am Morgen nach Beobachtung von dts-Reportern über 80 Prozent der Fahrgäste mit einem Mund-Nase-Schutz unterwegs.



Bis zum Vortag war das nur bei einer Minderheit der Fall gewesen. Die gleiche Beobachtung wurde im Regionalverkehr der Bahn gemacht. Berlin das einzige Bundesland, in dem die Maskenpflicht nicht auch für den Einzelhandel gilt. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin hatten sich bei ihrem virtuellen Treffen am 15. April zunächst nicht auf eine Maskenpflicht einigen können, die Bundesländer hatten sie dann aber doch nach und nach eingeführt.