FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Eckdaten zum ersten Quartal mit einem überraschenden Vorsteuergewinn sind die Papiere der Deutschen Bank am Montag vorbörslich um bis zu 11 Prozent angesprungen. Beim Broker Lang & Schwarz kosteten sie dabei 6,05 Euro.



Der Bankenanalyst Kian Abouhossein von JPMorgan sah die Grundlage der starken Ergebnisse vor allem im unerwartet hohen Ertrag der Bank. Trotz der signalisierten Zuwächse im Kerngeschäft tritt er aber etwas auf die Euphoriebremse. Es gelte die am Mittwoch anstehenden Details abzuwarten, um zu beurteilen, wie qualitativ gut die Überraschung wirklich ist, so der Experte./ag



