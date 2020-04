NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Ertragsseitig habe die Bank die Erwartungen übertroffen, womit höher als gedacht ausgefallene Risikovorsorge kompensiert worden seien, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Aussagen zu einer unter das frühere Niveau sinkenden harten Kernkapitalquote stimmten bedenklich, seien aber wohl von vorübergehender Natur. Die Herausforderung für die Deutsche Bank bestehe darin, angesichts einer niedrigen Profitabilität die harte Kernkapitalquote wieder aufzubauen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 01:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 02:01 / ET



