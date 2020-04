Europäische schnell wachsende Startups im Bereich der digitale Technologien sind eingeladen, an der 2020er Ausgabe des Wettbewerbs teilzunehmen und internationale Wachstumsförderung zu gewinnen.

Die EIT Digital Challenge, der Wettbewerb für europäische digitale Deep-Tech-Unternehmen, nimmt ab sofort Bewerbungen entgegen. Schnell wachsende Startups mit bestehendem Kundenstock so genannte Scaleups sind eingeladen, sich in einem der folgenden fünf Themenbereiche zu bewerben: Digital Tech, Digital Cities, Digital Industry, Digital Wellbeing und Digital Finance. Die besten fünf Unternehmen erhalten Preise in Höhe von insgesamt 350.000 in Geld- und Sachleistungen. Die Bewerbungsfrist endet am 7. Juni 2020.

Deep-Tech Scaleups: Jetzt für die EIT Digital Challenge 2020 bewerben (Photo: Business Wire)

"Unter allen Bewerbern für den Wettbewerb werden wir 20 Unternehmen auswählen und sie zu einer exklusiven Veranstaltung im November einladen, wo sie sich vor einer Jury aus hochkarätigen Unternehmen und Investoren präsentieren werden", sagt Dolf Wittkamper, Leiter des EIT Digital Accelerator. "Im Rahmen der Veranstaltung werden insgesamt fünf Gewinner bekanntgegeben der Gewinner der Challenge und die Zweit- bis Viertplatzierten; sie alle erhalten ein ganzes Jahr lang maßgeschneiderte Unterstützung durch den EIT Digital Accelerator mit einem Wert von 50.000 Euro. Darüber hinaus erhält der Gewinner des Wettbewerbs einen Geldpreis in Höhe von 100.000 Euro."

Der Wettbewerb ist für sogenannte "Deep Tech"-Scaleups konzipiert, allgemein definiert als Technologieunternehmen mit einem differenzierenden Produktangebot, die hochentwickelte Technologie nutzen, die in der Regel geschützt oder schwer zu reproduzieren ist.

"Um die gegenwärtige Krise zu überwinden, brauchen wir die Kreativität und Tatkraft der besten Unternehmer auf dem Markt. Mit der EIT Digital Challenge verfolgen wir das Ziel, die besten europäischen Deep-Tech-Unternehmer zu finden und sie beim Aufbau von Großunternehmen zu unterstützen, die sich den großen Herausforderungen der Welt stellen", sagt Chahab Nastar, Chief Innovation Officer von EIT Digital.

Eine Auszeichnung bei der EIT Digital Challenge ist ein bedeutender Meilenstein für Scaleups, die bereit sind, zu wachsen und international zu expandieren.

"Der Gewinn der EIT Digital Challenge hat uns geholfen, einige große Aufträge zu erhalten, für die wir auf die endgültigen Entscheidungen unserer Kunden warteten. In weniger als sechs Monaten hat EIT Digital dafür gesorgt, dass wir eine enorme Medienpräsenz, eine willkommene finanzielle Unterstützung und zahlreiche Vertriebschancen in Europa erhalten haben, wofür wir äußerst dankbar sind", sagt Lucas Le Bell, CEO und Mitbegründer von CerbAir, der 2019 ausgezeichnet wurde und mit seinem Scaleup kurz darauf dem EIT Digital Accelerator beitrat.

Der EIT Digital Accelerator besteht aus einem paneuropäischen Team von Geschäftsentwicklern und Fundraising-Experten, die von 17 Städten in ganz Europa sowie einem Knotenpunkt im Silicon Valley aus operieren. Seit 2012 hat der EIT Digital Accelerator über 300 schnell wachsende Startups dabei unterstützt, Kunden zu gewinnen und Kapital zu beschaffen. 2019 wurde der EIT Digital Accelerator von UBI Global als einer der "Top 5 Public Business Accelerators" für Unternehmen geführt und wurde in einer Umfrage der European Startup Initiative als eine der führenden Accelerator-Marken in Europa genannt.

Bewerbungskriterien

Um sich für die EIT Digital Challenge zu bewerben, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen ihren Sitz in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich oder in einem der mit Horizon 2020 assoziierten Länder haben, sie müssen sich in der Wachstumsphase befinden (nachzuweisen durch einen Jahresumsatz von über 300.000 oder mindestens 2 Mio. eingeworbene Investitionen) und sie sollten sich in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens befinden.

Seit seiner Einführung 2014 hat der Wettbewerb mehr als 2000 Bewerbungen aus ganz Europa erhalten. Die meisten der siegreichen Scaleups haben sich zu international erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Jetzt sind Sie an der Reihe!

Die Bewerbungsfrist endet am 7. Juni 2020. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu bewerben, finden Sie unter www.challenge.eitdigital.eu

