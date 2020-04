BG AV - BAWAG Q1 KERNERTRAG €292 MIO, ERW. €292,0 MIO, Gewinn bricht um 37 ein ADS - Adidas: Erg nSt/Dritten 1Q 31 (PROG 201/Vj 632) Mio EUR ALV - Allianz-Tochter sieht 30-Mrd.-Euro-Schutzschirm als "Blaupause' BAYN - Bayer Q1 ber. Ebitda €4,39 Mrd, +10% Vj, Erw. €4,17 Mrd DBK - Deutsche Bank schreibt im ersten Quartal trotz Corona-Krise Gewinn TUI1 - TUI pausiert Reiseprogramm vorerst bis 15. Mai wegen Virus VOW3 - VW-PRODUKTION IN WOLFSBURG SOLL DIESE WOCHE 10%-15% ERREICHEN LHA - Die Fluggesellschaft Lufthansa steht derzeit vor allem am Boden und verliert in jeder Stunde eine Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...