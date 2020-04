Mit einem EUR Emissionsvolumen von jeweils rund EUR 9 Mrd. waren Corporates als auch Financials im letztwöchentlichen Gesamtmarktvolumen von EUR 69 Mrd. unterrepräsentiert. Trotz einer ruhigeren Emissionswoche, konnte auf Benchmarkindexebene nur das EUR Non-Fins IG Spreadeinengungen (-9 BP) im Wochenverlauf verzeichnen, während der restliche Kassamarkt stabil bis geringfügig weiter notierte. Nach Netflix am Donnerstag war mit Merlin Entertainments ein zweiter HY-Emittent am EUR Primärmarkt aktiv. Diese begab EUR 500 Mio. bei einer Rendite von 7,00 % (5NC2, B1) und wurde damit am unteren Ende der zuvor veröffentlichten Renditespanne platziert ....

