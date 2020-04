Die Grünen haben nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 100.000 Parteimitglieder. "Das ist ein absoluter Mitgliederrekord für uns", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem Nachrichtenportal T-Online.



Man erreiche damit eine neue Stufe in der Entwicklung der Partei. "Das freut mich als Bundesgeschäftsführer natürlich total. Es ist großartig, dass wir auch in den letzten Wochen weiter gewachsen sind", so Kellner. Die neuen Mitglieder gäben eine "wahnsinnige Energie und ordentlich Rückenwind - auch für die ja bald wieder anstehenden Wahlkämpfe".



Das sei ein "richtiger Turbo", sagte der Bundesgeschäftsführer.