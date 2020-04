Pressemitteilung der UBM Development AG:

UBM zahlt stabile Dividende für Rekordjahr 2019

- Stabile Dividende von EUR 2,20 bei reduzierter Ausschüttungsquote von 31% - Rekord bei EBT von EUR 70,5 Mio. und Ergebnis je Aktie von EUR 7,10 - Starke Bilanz und hoher Cash-Bestand schaffen Reserven für 2020 - Konsequentes Risikomanagement der vergangenen Jahre macht sich bezahlt - Oberste Priorität auf Liquidität - unbekanntes Terrain

Bei der auf Kontinuität ausgelegten Dividendenpolitik berücksichtigt UBM sowohl die Performance des abgelaufenen Geschäftsjahres als auch die künftige Ertragserwartung. Auf Basis des Rekordjahres 2019 und im Hinblick auf das aktuell unsichere Marktumfeld wird der Hauptversammlung eine stabile Dividende von EUR 2,20 vorgeschlagen. Die Ausschüttungsquote sinkt damit auf 31% gegenüber 41% in den Vorjahren, was als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die zu erwartende Rezession infolge der COVID-19-Krise zu verstehen ist. "Wir versuchen auch im aktuellen Extremumfeld die Interessen aller Stakeholder in der richtigen Balance zu halten", sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

2019 stellt für die UBM das zweite Rekordjahr in Folge dar. Mit der besten Performance der Unternehmensgeschichte wurden die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte EUR 70,5 Mio., was einem Anstieg von 27% entspricht. Das Ergebnis je Aktie konnte sogar um mehr als 30% auf EUR 7,10 gesteigert werden. Gleichzeitig verfügt UBM über eine starke Bilanz. Per Ende 2019 lag die Eigenkapitalquote mit 35% am oberen Ende der angepeilten Bandbreite von 30-35%. Zudem verfügt UBM aktuell über liquide Mittel von mehr als EUR 200 Mio.

"Auch wenn keinen mehr die Performance 2019 interessiert, verschafft sie uns ...

