Die Aktie des US-Ölkonzerns musste in den letzten Wochen ein tiefes Tal durchschreiten, zeigte sich zuletzt aber wieder etwas erholt und hat sich damit in eine aus charttechnischer Sicht durchaus interessante Ausgangslage manövriert. In Kürze wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das März-Quartal veröffentlichen. Diese werden sektorenweit eine gewisse Relevanz ausstrahlen. Spätestens am 01.05. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...