Die eigentlich auf weiter fallende Kurse hindeutet. Zumal der DAX am Freitag auch mit einer weiteren roten Wochenkerze aus dem Handel gegangen war.

Doch vorbörslich zeigt sich der DAX wieder deutlich erholt über der Marke von 10.600 Punkten. Der DAX dürfte also erneut mit einem kräftigten Gap-up in den Handel starten. Das hin und her geht damit weiter. Allerdings dürfte dieses neue Gap auch wieder geschlossen werden.

Nach oben steht nun die Marke von 10.700 Punkten im Fokus. Solange der DAX unter dieser Marke bleibt ist mit einem erneuten Kursrückgang und einer Toppbildung zu rechnen. Über 10.700 Punkten würde sich die Lage für den DAX hingegen langsam aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum Verlaufshoch bei 10.820 und zum massiven Widerstandsbereich von 10.900/11.000 Punkten erfolgen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 10.336 Punkten, vorbörslich 10.580 Punkte.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 10.300, 10.100, 10.000, 9.100 und 8.800 Punkten, nach oben bei 10.400, 10.500, 10.700, 10.900 und 11.000 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...