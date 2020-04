Der Deutsche Aktienindex startet mit einer extra Portion an geldpolitischem Koffein in die neue Handelswoche. Die japanische Notenbank hat ihr Anleihekaufprogramm fast verdreifacht. Im Notfall will sie sogar unbegrenzt Staatsanleihen kaufen. Das hilft dem Nikkei wieder über die Gewinnschwelle des ETF-Portfolios, das die Bank of Japan als Teil ihrer geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen angehäuft hat. Sie ist indirekt bereits Großaktionär bei den meisten japanischen Unternehmen, eingestiegen ist sie ...

