Die Bundesregierung schätzt die Perspektiven von Condor positiv ein und will den Ferienflieger deswegen mit Staatshilfen durch die Corona-Krise bringen. "Das Unternehmen war in normalen Zeiten operativ gesund und profitabel und hat eine gute Zukunftsperspektive", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag. Deswegen sei der...

Den vollständigen Artikel lesen ...