Während des komplett digitalen Lernerlebnisses offerieren Führungskräfte von "Special Olympics" Expertenwissen, berichten über Erfolgsgeschichten und bieten Spendenmöglichkeiten für Lernende und Fachkräfte weltweit

Skillsoft und SumTotal Systems geben bekannt, dass Führungskräfte von Special Olympics, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung, als Referenten bei der digitalen Perspectives 2020 Konferenz sprechen werden, deren 24-stündiges Programm ("Follow-the-Sun") weltweit kostenlos übertragen wird. Am 13. Mai berichten Athleten von Special Olympics sowie Mary Davis, CEO von Special Olympics International, über ihre Erfahrungen beim Aufbau vereinter Teams, die sich der Befähigung von Menschen mit und ohne geistige Behinderung widmen.

Davis wird an dem komplett digitalen Ereignis, das Lernenden und Führungskräften gleichermaßen die Instrumente zur Ausschöpfung ihres vollen Potenzials vermittelt, live aus Dublin teilnehmen. Ihre Präsentation wird die wahre Bedeutung der Inklusion sowie ihre Anwendung als wirtschaftliche Norm und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Geschäftswelt beleuchten.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit Skillsoft zusammenarbeiten und bei der Perspectives 2020 Konferenz ein globales Publikum ansprechen dürfen. Dies bietet uns die Gelegenheit, die Notwendigkeit zu diskutieren, starke, vorausschauende Führungskräfte sowohl mit als auch ohne geistige Behinderung zu entwickeln und eine, wie wir es nennen, "Unified Leadership", also einen einheitlichen Führungsgedanken umzusetzen", so Davis. "Selbst in angespannten Zeiten wie diesen haben wir eine einzigartige Gelegenheit, greifbare Veränderungen einzuleiten und im Geschäftsleben vollkommen integrative Kulturen der Zusammenarbeit für alle zu realisieren."

Zwei Athleten aus der Führungsriege von Special Olympics, Kiera Byland von Special Olympics Great Britain und Ben Haack von Special Olympics Australia, berichten über Beispiele für Durchhaltevermögen und Erfolg, während sie praktische Ratschläge zur Bewältigung der Herausforderungen von heute im Kampf für Inklusion geben.

"Wir sind sehr dankbar, dass wir Special Olympics als Organisation bei Perspectives 2020 mit dabei haben und freuen uns auf ein fundiertes Gespräch über die Notwendigkeit wahrer Inklusion am Arbeitsplatz", so Michelle Boockoff-Bajdek, CMO von Skillsoft. "Unsere Arbeitsweise hat sich dramatisch verändert. Mit dem Aufkommen neuer und verschiedenartiger Arbeitsumgebungen ist jetzt der Zeitpunkt für Organisationen, sich von Anfang an auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Arbeitnehmerschaft einzustellen und die Vorteile zu nutzen, die Bildung, insbesondere Führungskräfteentwicklung, für ein Unternehmen haben kann."

Seit 2016 arbeitet Special Olympics mit Skillsoft und SumTotal Systems im Rahmen der Entwicklung von Schulungen, Karriereplänen und anderen Projekten zusammen, um sogenannte "Unified Leaders" zu inspirieren bzw. weiterzubilden und einen einheitlichen Führungsgedanken zu vermitteln. Als Investition in diese Partnerschaft geben Skillsoft und SumTotal Systems für jeden Perspectives 2020 Teilnehmer eine Spende an Special Olympics. Darüber hinaus können die Konferenz-Teilnehmer während der 24-stündigen Übertragung live an Special Olympics spenden und haben dabei die Zusicherung von Skillsoft und SumTotal, dass jeder Beitrag in gleicher Höhe ergänzt wird.

Die "Perspectives 2020" Konferenz startet ihr international ausgerichtetes 24-Stunden-Programm am 13. Mai 01:00 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit.

Klicken Sie hier, um sich für die Teilnahme zu registrieren, oder besuchen Sie www.skillsoft.com/perspectives für weitere Informationen.

Über Skillsoft

Skillsoft hilft Unternehmen dabei, das Potenzial ihres wertvollsten Kapitals ihrer Mitarbeiter freizusetzen, indem ansprechende Inhalte und leistungsstarke Technologien bereitgestellt werden, die den Geschäftserfolg moderner Unternehmen fördern. Skillsoft umfasst drei preisgekrönte Systeme, die Lernen, Leistung und Erfolg unterstützen: Skillsoft-Lerninhalte, die intelligente Lernerfahrungsplattform Percipio und die SumTotal-Suite für die Talentförderung.

Skillsoft bietet eine umfassende Auswahl an Cloud-basierten Lerninhalten für Unternehmen, darunter Kurse, Videos, Bücher und andere Ressourcen zu den Themen Führungsentwicklung, Business Skills, digitale Transformation, Technologie Entwickler und Compliance. Das intuitive Design von Percipio spricht moderne Lernende an, und die verbraucherorientierte Erfahrung von Percipio trägt zur Beschleunigung des Lernens bei. Die SumTotal-Suite liefert messbare Auswirkungen für den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus dank preisgekrönter Technologie, die die Talentgewinnung, das Lernmanagement und das Talentmanagement unterstützt.

Skillsoft genießt das Vertrauen von Tausenden der weltweit führenden Unternehmen, darunter viele der Fortune-500-Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter www.skillsoft.com/de/.

Über Special Olympics

Special Olympics ist eine globale Integrationsbewegung gegen die Diskriminierung und für die Befähigung von Menschen mit geistiger Behinderung unter Einsatz von täglichen und weltweiten Sport-, Gesundheits-, Bildungs- und Führungsprogrammen. Die 1968 ins Leben gerufene Bewegung Special Olympics umfasst heute über sechs Millionen Athleten und Partner von Special Olympics Unified Sports in mehr als 190 Ländern und Gebieten. Mit der Unterstützung von über einer Million Trainern und Freiwilligen liefert Special Olympics das ganze Jahr über mehr als 32 Sportarten von olympischer Natur und über 100.000 Spiele und Wettkämpfe. Special Olympics wird von Einzelpersonen, Stiftungen und Partnern unterstützt, darunter Bank of America, Christmas Records Trust, The Coca-Cola Company, ESPN, Essilor Vision Foundation, Golisano Foundation, IKEA Foundation, die Familie Lane, Law Enforcement Torch Run for Special Olympics, Lions Clubs International, Safilo Group, Stavros Niarchos Foundation, TOYOTA, United Airlines und The Walt Disney Company. Eine vollständige Liste von Partnern finden Sie hier.

Treten Sie mit uns in Kontakt auf: Twitter, Facebook, Instagram und unserem Blog auf Medium. Weitere Informationen finden Sie unter www.SpecialOlympics.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200427005064/de/

Contacts:

Pressekontakt

GlobalCom PR Network

Wibke Sonderkamp Martin Uffmann

wibke@gcpr.net martin@gcpr.net

+49.89.360.363-40 -41