Beraterteam wird durch Experten aus der Welt des Profisports und der Region Brasilien verstärktToronto, Ontario, 27. April 2020. QuestCap Inc. ("QuestCap" oder das "Unternehmen") (CSE:QSC; FWB:34C1) freut sich, den Human-Performance-Experten Mike Mancias und den pensionierten General Dr. Paulo Sergio Iglessias als Sonderberater in das Team von QuestCap aufzunehmen. Diese beiden Meinungsbildner verstärken das internationale Expertenteam von QuestCap, um QuestCap bei seinen Veranlagungen in Spezialbranchen und geographischen Regionen zu beraten. Herr Mancias unterstützt QuestCap mit seinen erstklassigen Erfahrungen im Profisportbereich und General Iglessias fungiert als Berater bei der betrieblichen Expansion in Brasilien."Es ist mir eine Ehre, in das Team von QuestCap aufgenommen zu werden", erklärt Herr Mancias. "Sportverbände auf der ganzen Welt sehen es als zentrales Anliegen, den Profisport wieder ins Rampenlicht zu rücken. QuestCaps Engagement in Kolumbien zur Wiederbelebung des Profi-Fußball mit DIMAYOR ist ein erster wichtiger Schritt. Ich bin sehr glücklich darüber, das Team hier mit meiner Erfahrung unterstützen zu können.""QuestCap investiert in kritische Forschungsaktivitäten und in die Entwicklung von wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsstandards, die international Maßstäbe setzen", meint General Iglessias. "Ich bin stolz darauf, zu diesem Team zu gehören und das Unternehmen in Brasilien zu vertreten.""Für ein profundes Verständnis spezieller Branchen und Regionen ist es unabdingbar, Experten aus diesen Spezialbereichen und globalen Märkten ins Boot zu holen", weiß Stan Bharti, Co-Chair von QuestCap. "Das Know-how von Herrn Mancias und General Iglessias auf dem Gebiet des Profisports und in der Region Brasilien wird uns bei der Sondierung und Bearbeitung von internationalen Projekten in der Welt des Sports eine wertvolle Stütze sein."Herr Mancias ist ein Veteran des Profi-Basketballs und betreute mehr als 14 Jahre lang als Chief Performance Advisor die Basketball-Größe LeBron James der NBA. Daneben arbeitet er auch häufig mit führenden Athleten der NFL, MLB, PGA und NCAA.Herr Mancias hat sich mit seinem "Human Performance Blueprint" weltweit einen Namen gemacht. Mit diesem Trainingskonzept werden alle wesentlichen Teilbereiche - von der Präventivmedizin über Kraft- und Rehatraining bis hin zu Ernährung und modernen Regenerationsmethoden - abgedeckt. Viele Profi-Athleten und Trainer verwenden dieses Konzept bereits im Rahmen ihrer persönlichen Trainingsprogramme. Als Experte für Profisport wird Herr Mancias als Berater im Hinblick auf den von QuestCap neu entwickelten "Standard für den sicheren Sport" verantwortlich zeichnen. Hierbei handelt sich um ein neues Projekt, das bei der Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten der Profi-Sportverbände für die nötige Sicherheit sorgen soll.General Iglessias wurde nach seiner medizinischen Ausbildung im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro mit der Leitung einer Reihe von brasilianischen Militärspitälern, unter anderem in Brasilia betraut (2011-2014). Im Jahr 2015 wurde General Iglessias zum Inspektor für das militärische Gesundheitswesen im Amazonas bestellt und im Jahr 2017 zum stellvertretenden Leiter des militärischen Gesundheitsdienstes der brasilianischen Armee befördert. General Iglessias ging 2018 in den Ruhestand und beschäftigt sich seither von seinem Wohnsitz in Campo Grande (Matto Grosso do Sul, Brasilien) aus nach wie vor aktiv mit allen Themen rund um die öffentliche Gesundheit.Über QuestCap Inc.QuestCap Inc. (CSE:QSC; FRA:34C1) ist ein Investmentunternehmen, das sich auf Anlagewerte mit Wertschöpfung für die Gesellschaft konzentriert. Über die drei QuestCap-Geschäftszweige MedQuest, TechQuest und ClimateQuest werden anerkannte und für die globale Bevölkerung wesentliche Wissenschaften, Technologien und Lösungen sondiert, aufgegriffen und finanziert. Das Führungsteam von QuestCap wird von einem internationalen Beratungsgremium ergänzt, das über Fachkenntnisse zu den jeweiligen Branchen und Regionen verfügt. In diesem Gremium sind auch der anerkannte Immunologe Dr. Lawrence Steinman sowie Dr. Glenn Copeland - er ist als Teamarzt der Ottawa Redbacks (CFL) und der Toronto Blue Jays (MLB) sowie als Berater der Atlanta Braves (MLB) tätig - vertreten.Hier die jüngsten Investments von MedQuest: 1 Million Dollar für die Research Group for Emerging and Respiratory Viruses im Sunnybrook Hospital , 5 Millionen Dollar für die Forschungsaktivitäten der Sinai Health Foundation zu Tests für den Nachweis von COVID-19, Forschungsaktivitäten von Amino Therapeutics zur Behandlung von COVID-19, der Ankauf von einer Million COVID-19-Antikörper-Testkits zur Verteilung auf dem amerikanischen Kontinent, sowie die Entwicklung eines "Standards für den sicheren Sport". Es handelt sich dabei um einen neuen Standard zum Schutz vor COVID-19 im Profisport, der zunächst bei der kolumbianischen Profi-Fußballiga zum Einsatz kommen soll.QuestCap ist eine Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Unternehmenswert durch Investitionen in Aktien, Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen oder Privatunternehmen bzw. anderer Geschäftseinheiten, Finanzierungen gegen Lizenzgebühren (Royalties) oder anderen Ausschüttungen sowie der Gesamt- oder Teilerwerb von einer oder mehreren Firmen, Portfolios oder anderen Anlagewerten, zu steigern.QuestCap - Invest in The FutureNähere Informationen erhalten Sie über:G Scott MooreCo-Chairmansmoore@forbesmanhattan.com1-416-861-5903Ansprechpartner für Medien in Kanada:Wynn TheriaultWynn@Thirtydash.ca+1.416.710.3370Ansprechpartner für Medien in den USA:Bubba Gramkowbubba@bevelpr.com+1.925.324.0142Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. 