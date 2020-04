Auf Basis des Rekordjahres 2019 und im Hinblick auf das aktuell unsichere Marktumfeld wird der Hauptversammlung eine stabile Dividende von 2,20 EUR vorgeschlagen, so die Wiener UBM. Die Ausschüttungsquote sinkt damit auf 31%, gegenüber 41% in den Vorjahren, was als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die zu erwartende Rezession infolge der COVID-19-Krise zu verstehen ist. "Wir versuchen auch im aktuellen ...

