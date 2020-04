Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas wird die Finanzziele 2021 bis 2025 nun erst am 10. März 2021 ankündigen anstatt am 10. November 2020. Laut Unternehmenspräsentation soll der für den 10. November geplante Investorentag nun erst am 10. März 2021 stattfinden. An dem Tag sollen die strategischen Prioritäten, die Finanzziele sowie Erkenntnisse aus der derzeitigen Corona-Krise kommuniziert werden.

Ursprünglich wollte Adidas mit den Zahlen zum dritten Quartal die Strategie und Finanzziele für 2021 bis 2025 veröffentlichen. Die derzeitigen Ziele reichen bis 2020, allerdings hat Adidas die Prognose für 2020 nun zurückgezogen.

