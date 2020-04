flatex Morning-news DAX update (27.04.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte legten zum Wochenbeginn kräftig zu. Der japanische Leitindex Nikkei225 gewann an der TSE um 2,71 Prozent auf 19.783,22 Punkte hinzu. Der südkoreanische KOSPI kletterte in Seoul um 1,79 Prozent auf 1.922,77 Zähler. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit mit deutlichen Zugewinnen, Rund um die europäische Handelseröffnungen wurde der Dow-Mini mit rund 150 Punkten Aufschlag taxiert, der S&P500-Mini mit rund 16 Punkten und der NASDAQ-Mini mit rund 85 Punkten. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 10.551,07 Punkten deutlich fester.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Freitag mit einem hohen Kursverlust von 1,69 Prozent bei 10.336,09 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 16. April 2020 bei 10.236,24 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 17. April 2020 bei 10.756,78 Punkten, wären die Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 10.634 und 10.757 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 10.833/10.880/10.956 und 11.078 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.497/10.435/10.236 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 10.161/10.114/10.038 und 9.915 Punkten in Betracht.



