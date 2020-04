Berlin (ots) - Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Arzneimittel (ohne Impfstoffe) sind im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 25,0 Prozent auf 3,84 Mrd. Euro gestiegen. Im Januar und Februar hatte der Ausgabenanstieg wie erwartet noch zwischen 5,0 und 6,0 Prozent gelegen. Für das erste Quartal 2020 ergibt sich somit ein Wachstum der GKV-Arzneimittelausgaben von 11,8 Prozent auf 10,38 Mrd. Euro. "Im März hat sich die Corona-Pandemie mit voller Wucht auf die Arzneimittelversorgung in Deutschland ausgewirkt", sagt Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV): "Die Apotheken hatten innerhalb kürzester Zeit einen wahren Ansturm von Patienten mit Rezepten zu bewältigen und mussten Infektionsschutzmaßnahmen und Arbeitskapazitäten gleichzeitig hochfahren. Trotz aller Widrigkeiten und Lieferengpässe hat das insgesamt sehr gut geklappt", so Becker.Die Zahl der Rezepte nahm im März um 13,7 Prozent auf 44 Mio., die der abgegebenen Packungen um 18,8 Prozent auf 71 Mio. zu. "Erste Marktdaten für April zeigen allerdings stark rückläufige Arzneimittelumsätze. Das lässt darauf schließen, dass neben einer umfangreichen Akutversorgung auch viele chronisch kranke Patienten reguläre Arztbesuche mit Folgeverschreibungen vorgezogen haben", so Becker. Aus mehreren Datenquellen, die dem Deutschen Apothekerverband (DAV) vorliegen, gehe hervor, dass im März nicht nur mehr Medikamente, sondern auch größere Packungen (z.B. N3 statt N1 oder N2) verordnet und abgegeben wurden. Das erklärt, warum die Ausgaben stärker als die Rezept- und Packungszahlen gestiegen sind. Bei den ausgewiesenen Arzneimittelausgaben sind die erheblichen Einsparungen GKV aus Rabattverträgen aber noch nicht berücksichtigt - gemäß den vorläufigen Rechnungsergebnissen beliefen sie sich im Jahr 2019 auf 4,9 Mrd. Euro; das sind 11 Prozent mehr als 2018.Auch bei den Impfstoffen waren Steigerungen zu verzeichnen: Die Impfstoffausgaben der GKV lagen mit 153 Mio. Euro im März um 43,6 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Bereits im Januar und Februar 2020 waren hohe Zuwachsraten von etwa 20 Prozent zu verzeichnen. Im Durchschnitt über alle drei Monate betrug der Anstieg der GKV-Ausgaben für Impfstoffe 28,3 Prozent auf 375 Mio. Euro.Mehr Informationen unter www.abda.de (http://www.abda.de)Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/4581567