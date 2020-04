Vancouver (British Columbia), 27. April 2020. NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) ("NetCents" oder das "Unternehmen"), ein revolutionäres Kryptowährungszahlungstechnologie-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Marcus Laun als Vice President of Corporate Finance engagiert wurde.Herr Laun wird die neu geschaffene Position des VP of Corporate Finance übernehmen und dabei mit CEO Clayton Moore zusammenarbeiten. Seine Aufgaben werden die Entwicklung und Verwaltung eines globalen Netzwerks an Finanzdienstleistungspartnern sowie die enge Zusammenarbeit mit dem kürzlich gebildeten Board of Advisors bei der Verwaltung der globalen Möglichkeiten von NetCents umfassen. Darüber hinaus hat das Board von NetCents beschlossen, dass die Entwicklung einer Basis an institutionellen Investoren mit zunehmender Reife eine Priorität sein wird, wobei Herr Laun direkt für diese Beziehungen verantwortlich sein wird."Die Erfahrung von Herrn Laun im Bereich von Finanzdienstleistungen wird den Weg ebnen, um Beziehungen aufzubauen und zu erweitern sowie die Anfragen zu managen, die täglich bei NetCents eingehen", sagte Clayton Moore, Founder und CEO von NetCents Technology."Viele Dinge haben mich dazu veranlasst, die Gelegenheit bei NetCents zu ergreifen, vor allem jedoch die Vision und die Bereitschaft von Clayton, kalkulierte Risiken einzugehen. NetCents ist ein Zahlungstechnologieunternehmen, das sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat und prognostiziert, dass diese Technologien die Art und Weise, wie Geschäfte abgewickelt werden, verändern werden. Diese Geschichte ist eine Parallele zu dem, was Sandy Weill in den 1970er Jahren tat, als er die Effizienz der Finanztechnologie nutzte, um zahlreiche Fusionen und Übernahmen zu finanzieren, die zu Shearson führten, das für 930 Millionen Dollar von American Express übernommen wurde und das zweitgrößte Maklerunternehmen in den USA war. Zu sehen, dass die Technologie den Status quo auf den Kopf stellen und das Unternehmen entsprechend positionieren würde, ist genau das, was mich an NetCents begeistert. Shearson, Lehman American Express war der erste Finanz-Supermarkt und Clayton Moore schafft ebenfalls einen Finanz-Supermarkt, jedoch mit der Struktur einer Kryptowährung", sagte Marcus Laun."Es gibt sogar eine Parallele zu meiner eigenen Karriere und der glänzenden Zukunft von NetCents. Ich war Managing Director der Knight Capital Group, einem Unternehmen, dessen gesamte Existenz durch einen Wechsel der Dezimalisierung der Maklerprovisionen angespornt wurde. Knight stieg schließlich zum größten Marktmacher auf dem nordamerikanischen Markt auf, zumal es über die effizientesten Handelssysteme der Branche verfügte", sagte Herr Laun abschließend.Herr Laun war in den vergangenen 20 Jahren als Founder und Principal oder leitender Berater von über 15 börsennotierten und privaten Unternehmen tätig. Seine Erfahrung beinhaltet die Beratung und Investition in ein Bio-Lebensmittelunternehmen, das für 250 Millionen Dollar verkauft wurde. Herr Laun hat auch Unternehmen in den Bereichen Solarenergie, Windkraft, Öl und Gas sowie alternative Kraftstoffe beraten und Kapital für sie beschafft.Vor seinen unternehmerischen Herausforderungen arbeitete Herr Laun als Investmentbanker und stieg bis zur Position des Managing Director der Knight Capital Group auf, wo er Syndikate für Finanzierungen in Höhe von über 500 Millionen Dollar verwaltete. Er besitzt ein BS-Diplom in Hotelmanagement (Hotel Management) von der Cornell University sowie ein MBA-Diplom von der Columbia University.NetCents errichtet ein finanzielles Ökosystem, das Folgendes bietet:- Börsendienstleistungen für Kryptowährungen- Berührungslose Verbraucherzahlungen und Händlerabwicklung mit Kryptowährungen mit einer Software, die in 5,6 % der weltweiten Terminals eingebettet ist- Kryptowährungsfähige Kreditkartenprodukte- Festverzinsliche Produkte für private Investoren- Rechnungsstellung und Zahlung für SaaS- und PaaS- (Software as a Service und Platform as a Service)-Unternehmen- White-Label-Depositengeschäftslösungen als Dienstleistung für traditionelle Banken- Das Management wird weiterhin aktuelle Informationen über neue Entwicklungen bereitstellen, sobald diese eintreten.Über NetCentsNetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über Sonja Bakgaard vom Anlegerservice sonja.bakgaard@net-cents.com.Für das Board of Directors:NetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore, CEO, Gründer & DirectorNetCents Technology Inc.1000 - 1021 West Hastings StreetVancouver, BC, V6E 0C3 Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung