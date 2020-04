Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - More4apps arbeitet weiter daran, Datenengpässe durch Innovationen der nächsten Generation zu lösen.More4apps, ein langjähriger Oracle Gold-Partner, hat das erste seiner Oracle ERP Cloud-Angebote herausgebracht, das Kunden hilft, beim Hochladen von Bestelldaten erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen.Die vollständige Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:http://www.prnasia.com/mnr/More4apps_202004.shtml (http://www.prnasia.com/mnr/more4apps_202004.shtml)Procurement Module, das wegweisende Beschaffungsmodul der ERP Cloud Toolbox von More4apps, rationalisiert den Prozess der Erstellung, Aktualisierung und Stornierung von Bestellungen in der Oracle ERP Cloud. Das Modul steht ab sofort zu Demonstrations- und Testzwecken über die Website des Unternehmens www.more4apps.com (http://www.more4apps.com/) zur Verfügung.Dazu John O'Keeffe, CEO und Gründer von More4apps: "Aufgrund der starken Nachfrage hat sich More4apps entschieden, das erste Produkt sofort herauszubringen. In den nächsten 12-18 Monaten wird das Beschaffungsmodul dann um zusätzliche Funktionen erweitert."Die ERP Cloud Toolbox besteht aus einer vertrauten Excel-Tabellenschnittstelle, die sich direkt in die öffentlichen Webdienste von Oracle integrieren lässt, um das Hochladen und Aktualisieren von Daten zu rationalisieren. Sie verifiziert die Daten vor dem Laden und bietet eine durchgehend stimmige und benutzerfreundliche Erfahrung über alle Funktionen hinweg."Endbenutzer authentifizieren sich mit ihren Oracle ERP Cloud-Anmeldedaten über die herkömmlichen Single Sign-On-Mechanismen. Da wir die Webdienste von Oracle verwenden, berücksichtigen unsere Module alle eingebauten Datenzugriffsregeln und Rollen", ergänzte O'Keeffe.Zu den Hauptvorteilen der More4Apps Toolbox gehören Geschwindigkeit, Genauigkeit und die Integrität, die durch das ERP als einzige Datenquelle gewährleistet wird.Seit mehreren Jahren hat der bestehende Kundenstamm von More4apps um Versionen der bestehenden Tools für die neuere ERP-Cloud-Umgebung gebeten, sodass die Notwendigkeit einer gut durchdachten Tabellenintegration für das neue ERP immer offensichtlicher wurde.Einzelheiten zu den Datenlade-Tools von Oracle und der More4apps Toolbox sind in der selbstfinanzierten Studie des Unternehmens festgehalten: "Daten in die Oracle ERP Cloud importieren: ein Effizienzvergleich" (engl. Originaltitel: "Importing data into Oracle ERP Cloud: A comparison of efficiencies"), die unter https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/importing-data-into-oracle-erp-cloud/ zu finden ist.Informationen zu More4appsMore4apps wurde im Jahr 2000 von einer Gruppe von Oracle-Beratern in Hamilton, Neuseeland, gegründet. Als spezialisierter Softwareanbieter sowohl für Endbenutzer als auch für Entwickler, besteht der Hauptzweck der More4apps-Produkte darin, Benutzern der Oracle e-Business Suite Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen, indem Excel als Schnittstelle für das Enterprise Resource Planning (ERP)-System von Oracle verwendet wird.More4apps zählt derzeit mehr als 30.000 Oracle-Anwender in fast 400 Organisationen in über 38 Ländern zu seinen Kunden.Pressekontakt:an:Derryn BrenanMarketing ManagerMore4appsDerryn.brenan@more4apps.comVideo: https://mma.prnewswire.com/media/1159551/Procurement_Website_Video.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1159552/ERP_Cloud_Toolbox_Photo1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1159553/ERP_Cloud_Toolbox_Photo2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1159554/ERP_Cloud_Toolbox_Photo3.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1159555/More4Apps_Logo.jpgOriginal-Content von: More4apps, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143895/4581584