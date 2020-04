Koblenz (ots) - Die Hotellerie wartet auf die Wiedereröffnung. Doch welche Voraussetzungen muss ein Hotel erfüllen, um öffnen zu können. Dem Hotelberater Franz-Josef König (http://www.koenigsweg.de) aus Koblenz war schnell klar, dass dies nur mit einem wirksamen Hygienekonzept möglich ist. Jetzt hat er der Branche ein solches Konzept vorgestellt."Die Hoteliers haben jetzt keine Zeit, ein neues Hygienekonzept zu entwickeln," so Franz-Josef König, Geschäftsführer der König-Strategie. "Sie müssen sich um ihre Liquidität, ihre Mitarbeiter und ihre Gäste kümmern." Natürlich verfügen Hotels über Hygienesysteme, sie müssen aber den neuen Anforderungen angepasst werden.Um den Gastgebern diese zeitintensive Arbeit zu ersparen, hat der Hotelberater ein Hygienemanagement-System entwickelt. Es besteht aus Hygienestandards für alle Bereiche eines Hotels und kann vor Ort an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Erste Hoteliers haben bereits ihre Mitarbeiter mit dem System geschult.Das Hygienesystem ist in erster Linie als Hilfsmittel für die Mitarbeiter gedacht. Sie werden am stärksten gefordert sein, die neuen Hygienerichtlinien umzusetzen. Zudem werden sie Gäste immer wieder auf deren Einhaltung hinweisen müssen. Eine hohe Anforderung an die Gastgeber, die sowieso schon vom Fachkräftemangel stark beansprucht sind."Mir geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche", erläutert Franz-Josef König. "Sie dürfen jetzt nicht überfordert werden und brauchen einfache Hilfestellungen."Informationen gibt es unter www.corona-hotellerie.de (http://www.corona-hotellerie.de)Pressekontakt:Franz-Josef KönigGeschäftsführer der König-Strategie GmbHT: 0261 - 204 390 13M: mail@koenig-strategie.dewww.koenigsweg.deOriginal-Content von: König-Strategie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143887/4581622